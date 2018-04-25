Видео: драка англичан и итальянцев окончилась попыткой убийства

В частности, около 80 болельщиков итальянского клуба оказались в том месте рядом со стадионом, где находились в основном поклонники красных,передает championat.com

Журналист Sunday Times Джонатан Норткрофт сообщает, что римские фанаты напали на болельщиков мерсисайдцев и стали избивать их ремнями.

Полиция Ливерпуля начала расследование ситуации с нападением на людей неподалёку от «Энфилда» и обратилась к возможным свидетелям конфликта с просьбой предоставить какие-либо видеоматериалы или другую информацию.

Полиция Ливерпуля арестовала двух фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который был доставлен в больницу с травмами головы в критическом состоянии. Инцидент произошёл около одного из пабов за 10 минут до стартового свистка в полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома» (5:2). На месте происшествия была проведена судебно-медицинская экспертиза. Полицейские ведут допрос задержанных, , возбудив дело по статье предполагающей ответственность за попытку убийства.

Group of #Roma fans left an old fella in a proper bad way before game. #lfc pic.twitter.com/6ZCk66kPJB — Samer LFC🇸🇪 (@samerab22932968) April 24, 2018