среда, 25 апреля 2018 г.
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Видео: драка англичан и итальянцев окончилась попыткой убийства

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Фанаты перед матчем "Ливерпуль" - "Рома"

ФОТО: Dave Thompson / AP

Перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома» (5:2) произошло несколько столкновений между фанатскими группировками команд.

В частности, около 80 болельщиков итальянского клуба оказались в том месте рядом со стадионом, где находились в основном поклонники красных,передает championat.com

Журналист Sunday Times Джонатан Норткрофт сообщает, что римские фанаты напали на болельщиков мерсисайдцев и стали избивать их ремнями.

Полиция Ливерпуля начала расследование ситуации с нападением на людей неподалёку от «Энфилда» и обратилась к возможным свидетелям конфликта с просьбой предоставить какие-либо видеоматериалы или другую информацию.

Полиция Ливерпуля арестовала двух фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который был доставлен в больницу с травмами головы в критическом состоянии. Инцидент произошёл около одного из пабов за 10 минут до стартового свистка в полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома» (5:2). На месте происшествия была проведена судебно-медицинская экспертиза. Полицейские ведут допрос задержанных, , возбудив дело  по статье предполагающей ответственность за попытку убийства.

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