За что защитника Кохвера и Савченко лишили статуса адвоката?

Фейгин рассказал у себя в микроблоге о том, что лишился статуса адвоката. "К холуйскому российскому суду присоединилась еще более холуйская адвокатура. Год они изворачивались, изыскивая способ, как бы меня лишить статуса адвоката. Ну, что сказать? Нашли три твита от 19 июля 2017 года", - сообщил юрист.

Фейгин пояснил "Интерфаксу", что речь идет о трех твитах, касающихся журналиста и блогера Анатолия Шария. "Адвокатского статуса меня лишили за три твита. Чего ждать от российской адвокатуры изогнувшейся в поклоне перед Кремлем! Позорище", - также написал в Twitter юрист.

Основанием для лишения Фейгина адвокатского статуса стало представление Минюста РФ, а также заявление адвоката Сталины Гуревич в связи с неподобающими высказываниями юриста в ее адрес и в адрес ее доверителя Шария. Соответствующее решение Совет адвокатской палаты Москвы принял во вторник, 24 апреля.

Как уточнила Гуревич в комментарии ТАСС, Фейгину также запрещено на год сдавать экзамен на статус адвоката. Другим вариантом для Фейгина, чтобы вернуть статус, является обращение в суд.

Ранее Фейгина уже обвиняли в некорректном поведении в интернете по отношению к адвокату Илье Новикову. Фейгин обвинял своего коллегу в непрофессионализме и работе на Кремль. Тогда палата обнаружила нарушение Фейгиным адвокатской этики из-за постов в интернете. Его оппонент также получил предупреждение по этой же причине, напоминает "Медиазона".