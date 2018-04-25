Скорая помощь, водитель и пассажиры автобуса спасли человеку жизнь

- Молодому человеку стало плохо в автобусе
- Пассажиры сделали ему массаж сердца и вызвали скорую
- Через 20 минут приехала скорая и доставила его в клинику
Нередко тех, кому стало плохо в общественном месте, подозревают в том, что они злоупотребили запрещенными веществами. Поэтому Стевену Канарбику, у которого случился внезапный приступ в автобусе, по его словам, повезло, что другие пассажиры и водитель без предубеждения бросились ему помогать, пишет Sakala.
“Я никогда бы этому не поверил. Для меня все они- гордость Эстонии”, - сказал молодой человек, с которым такой приступ случился впервые в жизни.
Полторы недели назад, в воскресенье, Стевен Канарбик сел в автобус в Вильянди, чтобы поехать в Тарту. Перед остановкой Ою ему стало плохо.
По словам члена правления Тартуской скорой помощи Айре Воогла, такие случаи, когда скорая вынуждена ехать навстречу автобусу, довольно редки.
“Потом в больнице выяснилось, что, когда скорая прибыла на место, верхнее давление у меня было 210. Возник как бы временный паралич. Я не мог говорить и двигаться, но все время был в сознании и слышал, что происходило вокруг”, - рассказывает он.
Благодаря водителю и пассажирам
Прежде чем он утратил контроль над своим телом, Канарбик, которому 20 с лишним лет, успел сказать сидевшей рядом женщине, что ему плохо, и попросил вызвать скорую. Пассажирка сказала об этом водителю автобуса, который остановился на остановке Ою.
Сидевшая в том же автобусе чуть поодаль Айме Ряэтс заметила, что женщина, сидящая в первом ряду, что-то отчаянно объясняет кому-то по телефону и отвечает на вопросы, а сидящему рядом с ней молодому человеку очень плохо. Ряэтс взяла у нее телефон и попросила медиков приехать как можно быстрее, поскольку состояние молодого человека ухудшалось с каждой секундой.
“Две женщины и водитель уложили меня на сиденье”, - вспоминает Канарбик пережитое. Кто-то массировал ему руку, а кто-то грудь в районе сердца, как велели врачи.
Ряэтс рассказала, что во многом они знали, что делать, благодаря врачу - матери девушки, которая ехала с ними. “Она позвонила маме, которая давала нам инструкции”, - сказала она, добавив, что та посоветовала положить больного.
Поскольку автобусные сиденья не очень длинны, они держали ноги и руки Канарбика. “Мое чутье подсказывало, чтобы я массировала ему в районе сердца”, - вспоминает Ряэтс. В результате веки мужчины задрожали, а другая помощника сказала, что пульс немного успокоился.
Скорая приехала из Пыльтсамаа
Хотя Канарбик заметил, что его помощницы сердились на скорую помощь, что ей понадобилось более 20 минут, чтобы приехать, медицинскую помощь он получил быстро. Когда стало ясно, что происходит, медики включили сирену и доставили пострадавшего в клинику Тартуского университета.
Молодой человек подчеркнул, что компания в автобусе была крайне доброжелательна и никто не беспокоился о том, что куда-то опаздывает.
“Они позвонили, что опоздают. Не было никакого негатива, скорее они заботились о том, чтобы я быстрее получил помощь, - рассказал Канарбик, заметив, что в случае беды эстонцы всегда приходят на помощь. – Меня могли, конечно, посчитать наркоманом или еще кем-то, врач скорой тоже поначалу заподозрил наркотики, но довольно быстро исключил это. А я не мог сказать, что никаких наркотиков не было”.
Бывает сравнительно редко
По словам члена правления Тартуской скорой помощи Айре Воогла, такие случаи, когда скорая вынуждена ехать навстречу автобусу, довольно редки. То же подтвердили представители Hansa bussiliinid из Вильянди и Пярну.
“Это не наш автобус, не из пярнуского отделения”, - сказал заведующий отделом вильяндиского региона Калью Хейнлехт и добавил, что в такой ситуации вызвать скорую было единственно верным решением.
Его коллега из пярнуского отдела Маргус Майсте добавил, что помнит эту ситуацию и кто-то из пассажиров прислал им благодарность за действия водителя.
Водители автобусов проходят курсы оказания первой помощи при первичном обучении, этой темы касаются и при получении прав. “В любом случае это стоит запомнить, даже если редко бывает нужно”, - сказал Майсте, добавив, что тяжелее бывает в случае аварий и переломов. “Эпилепсия – тоже тот случай, когда люди относительно смело подходят, потому что знают, что делать”, - заметил он. Майсте, по его словам, был удивлен, что в этом случае люди были настолько готовы помочь, поскольку многие относятся равнодушно или боятся прийти на помощь.
Ряэтс считает, что молодому человеку повезло и совпали благоприятные обстоятельства. “Сделать все это в одиночку было бы довольно сложно, а та девочка, которая позвонила маме, очень сильно помогла, - сказала она. – Возникают разные вопросы, а такая ситуация, в которой нужно помочь, может возникнуть раз в жизни, и хорошо, когда ты можешь помочь”.