Скорая помощь, водитель и пассажиры автобуса спасли человеку жизнь

“Я никогда бы этому не поверил. Для меня все они- гордость Эстонии”, - сказал молодой человек, с которым такой приступ случился впервые в жизни.

Полторы недели назад, в воскресенье, Стевен Канарбик сел в автобус в Вильянди, чтобы поехать в Тарту. Перед остановкой Ою ему стало плохо.

По словам члена правления Тартуской скорой помощи Айре Воогла, такие случаи, когда скорая вынуждена ехать навстречу автобусу, довольно редки.

“Потом в больнице выяснилось, что, когда скорая прибыла на место, верхнее давление у меня было 210. Возник как бы временный паралич. Я не мог говорить и двигаться, но все время был в сознании и слышал, что происходило вокруг”, - рассказывает он.

Благодаря водителю и пассажирам

Прежде чем он утратил контроль над своим телом, Канарбик, которому 20 с лишним лет, успел сказать сидевшей рядом женщине, что ему плохо, и попросил вызвать скорую. Пассажирка сказала об этом водителю автобуса, который остановился на остановке Ою.

Сидевшая в том же автобусе чуть поодаль Айме Ряэтс заметила, что женщина, сидящая в первом ряду, что-то отчаянно объясняет кому-то по телефону и отвечает на вопросы, а сидящему рядом с ней молодому человеку очень плохо. Ряэтс взяла у нее телефон и попросила медиков приехать как можно быстрее, поскольку состояние молодого человека ухудшалось с каждой секундой.

“Две женщины и водитель уложили меня на сиденье”, - вспоминает Канарбик пережитое. Кто-то массировал ему руку, а кто-то грудь в районе сердца, как велели врачи.

Ряэтс рассказала, что во многом они знали, что делать, благодаря врачу - матери девушки, которая ехала с ними. “Она позвонила маме, которая давала нам инструкции”, - сказала она, добавив, что та посоветовала положить больного.

Поскольку автобусные сиденья не очень длинны, они держали ноги и руки Канарбика. “Мое чутье подсказывало, чтобы я массировала ему в районе сердца”, - вспоминает Ряэтс. В результате веки мужчины задрожали, а другая помощника сказала, что пульс немного успокоился.

Скорая приехала из Пыльтсамаа

Хотя Канарбик заметил, что его помощницы сердились на скорую помощь, что ей понадобилось более 20 минут, чтобы приехать, медицинскую помощь он получил быстро. Когда стало ясно, что происходит, медики включили сирену и доставили пострадавшего в клинику Тартуского университета.

Молодой человек подчеркнул, что компания в автобусе была крайне доброжелательна и никто не беспокоился о том, что куда-то опаздывает.