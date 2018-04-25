"Красную машину" обескровили звездные болезни

Проворов в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли с "Питтсбургом" неудачно врезался в борт и заработал травму руки. Также в первом раунде Кубка Стэнли получил травму колена и Артемий Панарин, который пропустит по настоянию врачей мировой форум, вот и Владислава Наместникова иная ситуация: помимо небольшой травмы у Наместникова закончился контракт в НХЛ и хотя хоккеист хотел приехать в сборную и даже приобрел страховой полис, но, все-таки центрфорвард не рискнул своим будущим в США и отказался от ЧМ. Ждет заключения эскулапов и защитник "Колорадо" Никита Задоров.