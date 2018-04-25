"Красную машину" обескровили звездные болезни

Сразу три звездных игрока сборной России не смогут помочь хоккейной дружине на стартующем через 10 дней Чемпионате мира в Дании. Иван Проворов, Артемий Панарин и Владислав Наместников не сыграют за "Красную машину" из-за травм.
Проворов в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли с "Питтсбургом" неудачно врезался в борт и заработал травму руки. Также в первом раунде Кубка Стэнли получил травму колена и Артемий Панарин, который пропустит по настоянию врачей мировой форум, вот и Владислава Наместникова иная ситуация: помимо небольшой травмы у Наместникова закончился контракт в НХЛ и хотя хоккеист хотел приехать в сборную и даже приобрел страховой полис, но, все-таки центрфорвард не рискнул своим будущим в США и отказался от ЧМ. Ждет заключения эскулапов и защитник "Колорадо" Никита Задоров.
Ранее о своем неучастии объявил Владимир Тарасенко. Травма полученная в последнем матче регулярного чемпионата вывела нападающего "Сент-Луиса" минимум на четыре месяца из строя.
На данный момент из игроков НХЛ в составе сборной России присутствуют только Евгений Дадонов ("Флорида") и Павел Бучневич ("Рейнджерс"). Ожидается, что подъедет и вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский.