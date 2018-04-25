Найден еще один "русский агент"

Скандал с обысками в штаб-квартире IBU продолжает выплескивать на свет все новые неожиданные сюжеты. На прошлой неделе немецкий таблоид Bild сообщил, что в ходе расследования обвинений в коррупции в мировом биатлоне якобы выяснилось – якобы российская сторона покупала лояльность главы IBU Андерса Бессеберга, нанимая для него элитных проституток. А сейчас другое СМИ из Германии Süddeutsche Zeitung нашло в исполкоме IBU еще одного "агента влияния России". Им, по мнению немецких журналистов, является вовсе не бывший генсек организации Николь Реш, недавно ушедшая в отставку, а вице-президент IBU по маркетингу Томас Пфюллер, передает "Спорт-Экспресс".

Этот 69-летний функционер, как и Реш, является выходцем из Восточной Германии, и Süddeutsche Zeitung называет его "в высшей степени сомнительным руководителем". В ГДР Пфюллер был главным тренером сборной страны по лыжным гонкам, а также заместителем генерального секретаря Восточногерманского лыжного союза. При этом он мог быть вовлечен в существовавшую тогда государственную систему допинга, но это не помешало ему остаться на плаву после объединения Германии. В 2010 году он был избран вице-президентом IBU, причем произошло это на конгрессе организации в Санкт-Петербурге.

"На чьей стороне стоял этот человек с прошлым в гэдээровском спорте и занимающий на протяжении нескольких лет должность вице-президента IBU по маркетингу: на стороне Бессеберга и России или на стороне тех спортсменов, которые долгие годы должны были соревноваться с российскими допингерами?" – задается вопросом Süddeutsche Zeitung. И тут же отвечает на него, рассказывая что именно Бессеберг, Реш и Пфюллер помогли российской Тюмени получить чемпионат мира-2021, несмотря на то, что во время выборов "на их столе уже лежал первый доклад Ричарда Макларена о государственном допинге в России".

Когда же Тюмень вынудили отказаться от турнира, "лобби, покрывающее российских допинговых грешников", нашло способ компенсировать потерю, отдав российскому городу финальный этап Кубка мира-2017/18 и проигнорировав при этом всяческую критику. "Таким дружественным пророссийским актом Бессеберг, Пфюллер и Реш сознательно пошли на риск раскола внутри спортивного мира, ведь от участия в соревнованиях демонстративно отказались спортсмены из США, Канады, Чехии и Украины", – пишет Süddeutsche Zeitung.

Süddeutsche Zeitung выдвигает также и свою версию о том, как именно Тюмень добилась благосклонности руководства IBU. Член правления этой организации, пожелавший остаться неназванным заявил, что во время конгресса в Кишиневе осенью 2016 года, где проходили выборы хозяина ЧМ-2021, один из делегатов "носил с собой конверт с деньгами и утверждал, что получил в нем деньги за свой голос при голосовании за Тюмень". Лично этого "купленного делегата" информатор SZ не видел, но рассказал Бессебергу о данном безобразии со слов других участников конгресса. Никаких последствий эти слухи не имели, что по мнению немецких журналистов является свидетельством "продажности руководства IBU".

Французские и норвежские СМИ писали о том, что делегатам конгресса IBU в Кишиневе с ведома Бессеберга было предложено от 25 до 100 тысяч евро за каждый голос в пользу Тюмени, после чего российский город получил 25 голосов из 49 возможных. Информатор Süddeutsche Zeitung обещает подтвердить свои показания перед следователями полиции и в суде. Вычислить, кто скрывается за маской "анонимного информатора", в принципе не так уж и трудно. Вице-президент IBU по медицинским вопросам Джим Каррабре неоднократно выступал против проведения кубкового этапа в Тюмени и требовал полной дисквалификации сборной России.