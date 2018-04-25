Онколог: работа разрушает здоровье 20-летних, рак проявляется десятки лет спустя

С точки зрения здоровья, самое главное на работе - обращать внимание на факторы, провоцирующие онкологические заболевания, потому что именно они вызывают большинство профессиональных заболеваний в ЕС со смертельным исходом, пишет Postimees.
Возникновение злокачественной опухоли часто занимает годы, и зачастую мы никогда не можем сказать, какой из окружающих нас канцерогенов спровоцировал заболевание. «Если молодые после 20 лет соприкасаются на работе с канцерогенами, опухоль может проявиться только к 40-50 годам. Очень редки ситуации, когда она возникает сразу и ее напрямую можно связать с рабочим местом», - говорит онколог Ида-Таллиннской центральной больницы Кристийна Оямаа.
С возникновением рака часто связано несколько факторов риска. По словам Оямаа, те, кто работают с канцерогенными веществами, заболевают в среднем на 10-20 лет раньше. Существуют ситуации и условия работы, при которых люди и не думают, что они должны были бы как-то особо следить за своим здоровьем.
«Были изучены связи между раком груди и рабочим временем и распределением работы, чтобы понять, как работа в ночные смены связана с возникновением рака груди. В результате метаанализа выяснилось, что при работе в ночные смены более трех ночей в месяц на протяжении пяти лет существенно возрастает риск возникновения рака груди», - сказала Оямаа. По ее словам, риск возрастает из-за нарушения естественного суточного ритма, который влияет на здоровье в целом.
«В Эстонии может быть до 500 случаев в год, когда у человека развивается онкологическое заболевание из-за его места работы. Этот риск не указывается отдельно, потому что первопричину не находят», - сказал руководитель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон.
Он привел в пример случай, произошедший на прошлой неделе на Сааремаа, когда работники хотели создать профсоюз. «Работодатель так этого испугался, что распорядился выдать всем респираторы. Но подошли ли эти респираторы, никто не проверял», - сказал Петерсон.
По его оценке, крайне важно провести анализ рисков на рабочем месте, потому что лишь когда будут установлены конкретные риски, можно будет начать говорить об их устранении. «Если этого не делают, работники должны потребовать, чтобы был проведен анализ», - сказал Петерсон, добавив, что по состоянию на текущий момент более чем на половине эстонских предприятий не был поведен анализ рисков, и относительно этого отсутствует четкий регистр.