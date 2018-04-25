Онколог: работа разрушает здоровье 20-летних, рак проявляется десятки лет спустя

Возникновение злокачественной опухоли часто занимает годы, и зачастую мы никогда не можем сказать, какой из окружающих нас канцерогенов спровоцировал заболевание. «Если молодые после 20 лет соприкасаются на работе с канцерогенами, опухоль может проявиться только к 40-50 годам. Очень редки ситуации, когда она возникает сразу и ее напрямую можно связать с рабочим местом», - говорит онколог Ида-Таллиннской центральной больницы Кристийна Оямаа.

С возникновением рака часто связано несколько факторов риска. По словам Оямаа, те, кто работают с канцерогенными веществами, заболевают в среднем на 10-20 лет раньше. Существуют ситуации и условия работы, при которых люди и не думают, что они должны были бы как-то особо следить за своим здоровьем.

«Были изучены связи между раком груди и рабочим временем и распределением работы, чтобы понять, как работа в ночные смены связана с возникновением рака груди. В результате метаанализа выяснилось, что при работе в ночные смены более трех ночей в месяц на протяжении пяти лет существенно возрастает риск возникновения рака груди», - сказала Оямаа. По ее словам, риск возрастает из-за нарушения естественного суточного ритма, который влияет на здоровье в целом.

«В Эстонии может быть до 500 случаев в год, когда у человека развивается онкологическое заболевание из-за его места работы. Этот риск не указывается отдельно, потому что первопричину не находят», - сказал руководитель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон.

Он привел в пример случай, произошедший на прошлой неделе на Сааремаа, когда работники хотели создать профсоюз. «Работодатель так этого испугался, что распорядился выдать всем респираторы. Но подошли ли эти респираторы, никто не проверял», - сказал Петерсон.