Полезно: чем покрыть и как правильно оформить дорожки на дачном участке

Прежде всего определитесь с назначением дорожки. Для прогулок подойдет все — от бюджетного пластика до экологичных древесных спилов. А если по садовой дорожке будут регулярно подъезжать к дому на автомобиле, лучше предусмотреть износостойкую поверхность вроде брусчатки или кирпича.

Гравий или щебень

Гравий и щебень применяют в местах, где не предполагается больших нагрузок на почву. Эти материалы просты в укладке и не требуют тщательного выравнивания. По садовым дорожкам, оформленным при помощи гальки, отсева гравия или щебня, приятно ходить босиком, поэтому они будут уместны у бассейнов и около детских зон.

Декоративный бетон

Отличие обычного бетона от декоративного в том, что с помощью последнего можно имитировать фактуры и цвета других, более дорогостоящих и сложных в укладке материалов — к примеру, натурального камня или плитки. Декоративный бетон прочный и морозостойкий и подходит для дорожек с повышенной нагрузкой.

Бетонная и клинкерная плитка

Садовые дорожки, мощенные бетонной плиткой, подойдут всем, кто ищет доступный, прочный и эстетичный вариант для дачного участка. Клинкерная плитка более устойчива к нагрузкам, чем бетонная, и внешне более выразительна, но вместе с тем и стоит дороже.

Натуральный камень и брусчатка

Сложно отыскать более богатые фактурой и цветом материалы, чем натуральный гранит, известняк, шунгит или базальт. Из натуральных материалов также широко применяется укладка дорожек брусчаткой и булыжником. К использованию последнего следует подойти с осторожностью: крупные объемные камни на поверхности дорожки могут стать причиной травм для пожилых людей и маленьких детей.

Спилы деревьев

Отличный выбор для создания эко-дорожек. Для спилов лучше использовать древесину твердых пород дерева, например, дуба. Подойдут и спилы от ели или яблони, но в этом случае срок службы дорожки будет значительно короче.

Газонная трава

Если участок небольшой, вполне допустимо оставить дорожки зелеными и использовать для этого обыкновенную газонную траву. Есть и другая разновидность зеленой дорожки: уложить ее камнем или плиткой, оставив промежутки под газон.