Когда стало известно, что Токио примет летнюю Олимпиаду 2020 года, многие успокоились и поверили в то, что уж у японцев-то всё получится без каких-либо затруднений. Япония – страна, где как нигде в мире развиты высокие технологии, где в метро каждый день спускаются десятки миллионы людей, но при этом всё работает как часы. Это же касается практически всех сфер жизни в Японии, где всё подчиняется чётким правилам.

Международный олимпийский комитет в последнее время ведёт активную борьбу за уменьшение расходов на организацию как зимних, так и летних Игр. Собственно, именно поэтому в МОК в последние годы столкнулись с проблемой нехватки городов, готовых принять Олимпиаду. Правительства большинства стран поняли, что такие мероприятия делают дыру в бюджете. Электорат становится недоволен, а взвинченные люди иногда способны доставить немало проблем правительству.

В прошлом декабре в МОК прикинули и решили, что было бы неплохо сократить расходы на организацию Олимпиады в Токио на полтора млрд долларов. Очевидно, это привело к сорванным срокам по строительству основных объектов. Так, главный стадион до сих пор находится в непонятном статусе. Ожидается, что строительство будет завершено к ноябрю 2019 года, но это если МОК не родит очередной пересмотр бюджета.

Все вышеописанные события привели к тому, что строительные компании стали испытывать колоссальный прессинг и начали эксплуатировать рабочих по максимуму. Один из них в марте прошлого года не выдержал давления и закончил жизнь самоубийством. За один месяц он переработал 190 часов. Ещё раз – 190! 23-летний молодой человек отвечал за качественный контроль строительных объектов на стадионе. Его родители пытаются добиться компенсации от правительства и уже успешно подали петицию, обозначив этот случай как «смерть из-за переработки», который японцы также называют «кароси». Так вот, «кароси» имеет место, когда человек перерабатывает 80 и больше часов в месяц.

Тело рабочего нашли в горах спустя несколько недель после исчезновения. В предсмертной записке он признался, что был физически и эмоционально раздавлен. Позже выяснилось, что массовые случаи переработки имели место на большинстве строительных объектов в Токио.

Серьёзную обеспокоенность отставанием в подготовке выразила и Международная федерация парусного спорта. Там заявили, что Токио отстаёт от плана как минимум на год. Тестовые соревнования по парусному спорту должны состояться уже осенью этого года, но есть большие сомнения, что японцы сумеют подготовить необходимую инфраструктуру. Вы наверняка помните, какие проблемы были у Рио с акваторией, где вода была непонятного цвета, а ещё там постоянно обнаруживали какие-то бактерии. В федерации парусного спорта выразили надежду, что Токио избежит ошибок своих бразильских коллег.

Совсем добить бедных японцев решил председатель координационного комитета МОК Джон Коатес, который на встрече в Токио призвал оргкомитет Игр-2020 в кратчайшие сроки отреагировать на все критические замечания и вопросы. По тону высказывания чиновника становится понятно, насколько он разочарован сложившейся ситуацией.

«Сейчас я по-дружески могу вам сказать, что вопросов будет ещё больше. В ноябре Токио посетят более 200 представителей Национальных олимпийских комитетов. Они хотят получить подробную информацию, вы должны быть готовы отвечать на возникающие вопросы. Если вы не дадите ответы, то уверенности в готовности Токио к Олимпийским играм станет гораздо меньше».

Oрганизаторы ОИ в Токио изначально обещали всем зрителям уникальный опыт посещения Игр, которого никогда не было раньше. Болельщиков должны были встречать роботы-волонтёры, автомобили и автобусы без водителей и многое-многое другой из высокотехнологичного мира японских передовых разработок. Вот только будет ли во всём этом смысл с таким ворохом проблем?