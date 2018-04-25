среда, 25 апреля 2018 г.
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  • Госсуд решил: просроченные права не значат, что у вас нет права водить машину

Госсуд решил: просроченные права не значат, что у вас нет права водить машину

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ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Госсуд принял недавно решение, согласно которому езда без прав означает не отсутствие права на вождение, а лишь то, что документ не был обновлен вовремя.

Пыхьяская префектура 7 июля прошлого года составила протокол о нарушении, согласно которому некто Вернер управлял накануне вечером автомобилем, не имея на то прав соответствующей категории, передает ERR.

Его право вождения, по Закону о дорожном движении, с 15 июня прошлого года было приостановлено в связи с окончанием действия водительских прав, то есть Вернер нарушил требования Закона о дорожном движении и совершил проступок, управляя моторно-транспортным средством и не имея прав.

Полиция наказала мужчину денежным штрафом в размере 240 евро, после чего Вернер оспорил решение в суде, поскольку, по словам его адвоката Ааду Луберга, приостановка водительских прав еще не означает отсутствия права на вождение в смысле Закона о дорожном движении.

Госсуд согласился с адвокатом, что правовая ситуация вступила в силу 1 июля 2011 года и изменилась согласно действующему Закону о дорожном движении, тем самым езда с просроченными правами не означает, что лицо не имеет права на вождение.

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