Жалобы автовладельцев привели к большому разоблачению ремонтных мастерских

Член правления AMTEL Сулев Наруск говорит, что они обнаружили проблему, когда к ним обратились автовладельцы, которые пожаловались, что страховые компании в случае проблем отправляют их к своим партнерам, к которым клиенты ранее не обращались, передает Postimees со ссылкой на Äripäev.

«Просмотрели эти фирмы и обнаружили, что многие платят необычайно маленький налог на рабочую силу», - говорит Наруск, добавляя, что нелогично, когда работники, согласно данным, получают около 500 евро в месяц, за которые на самом деле не будет работать ни один жестянщик, маляр и слесарь.

По его словам, нормальная зарплата жестянщика, слесаря и малера начинается от тысячи евро, но у партнеров страхового общества средняя зарплата гораздо меньше этой суммы.

Член правления Союза страхового общества Эстонии Лаури Потсепп сказал, пока государство позволяет работать плательщикам зарплат в конвертах, такие фирмы можно использовать и в качестве парнеров. Он также отметил, что это дело Налогово-таможенного департамента и не контролируется страховым обществом.