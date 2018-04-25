Перед Балтийским вокзалом может появиться памятник двум знаменитым эстонцам

Раймонд Кальюлайд предлагает установить перед Балтийским вокзалом памятник Яаку Йоале и Урмасу Отту. ФОТО: Управа Пыхья-Таллинна

По мнению старейшины, монумент мог бы выглядеть как скамья, на которую Отт и Йоала присели отдохнуть – похожий памятник есть, например, в Тарту, где на скамейке сидят писатели Эдуард Вильде и Оскар Уайльд.

«Пространство вокруг Балтийского вокзала преобразится в ближайшие годы. Перед павильоном пригородных поездов появится просторная площадь, с которой откроется прекрасный вид как на Вышгород, так и на историческое здание вокзала. В рамках этого проекта будет реконструирована и улица Вана-Каламая, которая соединит площадь перед Балтийским вокзалом с морским променадом. Я абсолютно уверен в том, что памятник Яаку Йоале и Урмасу Отту превратится в феноменальную достопримечательность, одинаково популярную как среди таллиннцев, так и среди гостей столицы», - сказал Кальюлайд.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна, немаловажное значение имеет и тот факт, что обе знаменитости популярны в среде как русских, так и эстонцев.

«Думаю, правильно было бы установить этим деятелям культуры памятник именно в многонациональном Пыхья-Таллинне. И, конечно, нет ни малейшего сомнения в том, что эти две легендарные личности заслуживают увековечивания памяти», - заметил Кальюлайд.

Урмас Отт (23.04.1955-17.10.2008) был телеведущим и журналистом. Он вел целый ряд передач на Эстонском телевидении, в том числе авторские передачи («Урмас Отт и другие», «Карт Бланш», Happy Hour и т.д.).

Всесоюзную известность Урмас Отт приобрел благодаря серии передач «Телевизионное знакомство», которые выходили на Центральном телевидении в восьмидесятых и девяностых годах в течение семи лет. Также Отт был автором нескольких книг.

Яак Йоала (26.06.1950-25.09.2014) был одним из любимейших певцов как в Эстонии, так и на всей территории бывшего Советского Союза. Работал также преподавателем вокала и продюсером. Приобрел широчайшую популярность на просторах СССР, но с конца восьмидесятых полностью сосредоточился на эстонской публике. Сыграл в нескольких кинофильмах.

Подобные монументы в виде скамеек, на которых сидят знаменитости, установлены во многих городах мира – например, в испанской Малаге есть памятник Пикассо, монумент Рузвельту и Черчиллю установлен в Лондоне, не говоря уже о памятнике писателям Вильде и Уайльду в Тарту.