Елена была довольно известным в Нарве мастером по маникюру. Предыдущий ее супруг - успешный и состоятельный нарвский предприниматель Андрей - был найден мертвым 6 января 2012 года на чердаке дома. И хотя его смерть всем в окружении показалась абсурдной, случившееся квалифицировали как самоубийство - и уголовное дело было прекращено. От того брака у Елены остались двое детей.