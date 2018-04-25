Сегодня на городском кладбище Нарва-Йыэсуу прошли похороны убитой в субботу в Нарве 42-летней Елены. Женщину похоронили рядом с могилой ее прежнего мужа Андрея.
Напомним, ее новый муж - 42-летний нарвитянин Сергей сейчас находится в арестном доме по подозрению в убийстве. Убийство было совершено настолько жестоким образом, что прощались с Еленой в закрытом гробу.
Прощание с покойной собрало десятки членов ее семьи, друзей, друзей и коллег ее бывшего мужа. Отпевание провел протоиерей Виталий Гаврилов - настоятель храма Нарвской иконы Божией Матери.
Елена была довольно известным в Нарве мастером по маникюру. Предыдущий ее супруг - успешный и состоятельный нарвский предприниматель Андрей - был найден мертвым 6 января 2012 года на чердаке дома. И хотя его смерть всем в окружении показалась абсурдной, случившееся квалифицировали как самоубийство - и уголовное дело было прекращено. От того брака у Елены остались двое детей.