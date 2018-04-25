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Omniva потеряла посылку стоимостью 8000 евро Клиент: компенсация - как моральный плевок

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Посылочный автомат Omniva. Снимок илюстративный.

ФОТО: Eero Vabamägi

Игорь из Латвии, профессионально занимающийся велоспортом, доверился компании Omniva и остался, что называется, с носом, пишет Русский TVNET.

Готовясь к соревнованиям в Испании, доставку дорогостоящего велосипеда и экипировки в эту страну он доверил компании по логистике Omniva. За услуги он заплатил всего 84,88 евро, однако так и не дождался своих вещей.

Как объяснил журналистам юрист Эдгарс Луцис, Игорь связался с предприятием в тот момент, когда понял, что его велосипед где-то застрял и все сроки доставки прошли. «К сожалению, Omniva не дала внятного ответа, и чтобы участвовать в соревнованиях мужчине пришлось брать в аренду другой велосипед и заново приобретать экипировку», - рассказал Луцис.

Вернувшись в Латвию, Игорь обратился в компанию с просьбой возместить ущерб или хотя бы вернуть вещи. Стоимость потерянного можно доказать - 8 360,15 евро плюс незапланированные расходы в Испании свыше 1000 евро (всего 9 599,55 евро).

В свою очередь представитель Omniva Марис Куликовскис объясняет: «Несмотря на то, что почте Испании в течение месяца не удалось найти посылку, мы выплатили этому клиенту компенсацию - она составляет 320 евро в соответствии с правилами международных пересылок». Она отмечает, что вещи необходимо было застраховать. Однако Игорь утверждает, что на домашней странице компании по логистике не было возможности это сделать.

«Моральным плевком» он посчитал и ответ эстонской почты (выступавшей в качестве посредника при международных пересылках). Там вину признали и в качестве компенсации Игорю предоставили... скидку на использование посылочного автомата.

Пострадавший подал заявление в Госполицию.

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