В Эстонии тысячи пациентов семейных врачей стали жертвами кибератаки

«В обоих случаях для заражения использовался удаленный доступ к инфосистемам центров семейных врачей, через которые установленная программа-вымогатель зашифровала содержащие данные о здоровье пациентов файлы. В первом случае первоначально это посчитали ошибкой на сервере. Правда выяснилась через пару дней, когда за открытие почти 4000 зашифрованных файлов потребовали 1,5 биткойна или почти 3420 евро выкупа», - сообщает RIA.

Центр семейных врачей сообщил о произошедшем в RIA, Больничную кассу, Департамент здоровья и полицию. Из-за атак программы-вымогателя пришлось заменить жесткие диски, заново установить операционную систему и используемую для обработки данных пациентов инфосистему.

Зашифрованные файлы удалось заполучить, но их невозможно было открыть и восстановить копии данных из-за технической ошибки не удалось. В безвыходном положении Центр семейных врачей был вынужден выплатить выкуп и получить ключи для расшифровки.

Во втором случае также для заражения использовали удаленный доступ к серверу. Для расшифровки файлов также требовали выкуп в биткойнах, сумма зависела от быстроты реакции жертвы. Косвенно это повлияло на всех 4300 пациентов Центра семейных врачей, данные которых – выписанные рецепты, справки, дигитальные карты – на несколько дней были недоступны.

Также Центр семейных врачей остался без списка зарегистрированных приемов. Для выписывания рецептов было достигнуто соглашение с другим Центром семейных врачей, который до решения проблемы помогли в выдаче дигитальных рецептов.

Поскольку важные файлы удалось восстановить из копий, удалось ограничиться лишь нанесенным атакой ущербом.