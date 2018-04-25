Одного из создателей "Новичка" сбила машина на пешеходном переходе

"Я получила письмо от жены химика Владимира Углева, одного из создателей "Новичка", который дал нам со Светой Рейтер первое интервью, а потом еще очень многим. Она пишет, что его сегодня сбила машина и он в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном накануне, 24 апреля, которое приводит Newsru.com.

В другом сообщении от 25 апреля Геворкян уточняет, что смогла пообщаться с Углевым: "Говорит спокойно и разумно. Чувствует себя прилично".

Где именно произошло ДТП с Углевым, в сообщениях Геворкян не уточняется. В статье на сайте The Bell сказано, что инцидент произошел под Анапой.

Во вторник, 24 апреля, Углев переходил дорогу на пешеходном переходе рядом с домом, где он живет. По словам ученого, он заметил, что едет машина и не сбавляет ход, он побежал и был уже почти на тротуаре, когда автомобиль все же настиг его. Чтобы не оказаться под колесами, Углев прыгнул на капот и головой разбил лобовое стекло машины. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб головы и сильные гематомы на правой руке и правой ноге.

Между тем виновник ДТП уже установлен - это 70-летний житель того же поселка. После аварии он пояснил, что во время вождения задумался и не заметил пешехода. Автолюбитель предложил Углеву денежную компенсацию. Ее размер не называется. Сам Углев также сообщил СМИ, что считает наезд случайным.

Владимир Углев - один из бывших сотрудников научно-исследовательского института, в котором разрабатывалось нервно-паралитическое вещество под названием "Новичок". В марте этого года власти Великобритании заявили, что данное вещество использовалось на территории королевства для отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Их обнаружили без сознания в английском городе Солсбери 4 марта.

Инцидент привел к громкому дипломатическому скандалу, в который вслед за Великобританией включился ряд других стран. В отношении Москвы были приняты дипломатические санкции. В Кремле все обвинения в причастности России к произошедшему с Солсбери отрицают.