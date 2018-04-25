Как психологически пережить переезд в другой город

Пережить трудности переезда иногда очень тяжело, а бывает что практически невозможно. Особенно, если это касается переезда в другой город. Трата времени на сборы и упаковку, потеря и порча вещей при погрузке и перевозке - это далеко не полный перечень проблем, которые ожидают переезжающего, пишет Diy.
Перемену места жительства связывают со стремлением поменять жизнь в лучшую сторону. Но помните, что реальность не всегда оправдывает ожидания! Психологи дают несколько советов, как легче пережить переезд в другой город.
- Тщательное планирование переезда поможет избежать лишнего стресса. Кроме того, это снижает возможность того, что вы что-то забудете или потеряете.
- Вспомните цели, ради которых вы переехали. Запишите их на листке и повесьте на видном месте. Это приободрит и увеличит стимул.
- Используйте при обустройстве новой квартиры предметы декора, которые были с вами раньше. Любимые книги, картины, коврики и аксессуары создадут приятную атмосферу. При этом, они не займет много места в багаже и не будут очень тяжелыми.
- Ходите в новом городе на экскурсии, прогулки и выставки. Так вы узнаете город, отвлечетесь от грустных мыслей, познакомитесь с новыми людьми.
- Чтобы дети легче пережили переезд, дайте им возможность поучаствовать в обустройстве нового жилья. Проводите вместе с ними больше времени, изучайте город, расскажите о преимуществах жизни в новом месте.