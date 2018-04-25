Как психологически пережить переезд в другой город

Перемену места жительства связывают со стремлением поменять жизнь в лучшую сторону. Но помните, что реальность не всегда оправдывает ожидания! Психологи дают несколько советов, как легче пережить переезд в другой город.

- Тщательное планирование переезда поможет избежать лишнего стресса. Кроме того, это снижает возможность того, что вы что-то забудете или потеряете.

- Вспомните цели, ради которых вы переехали. Запишите их на листке и повесьте на видном месте. Это приободрит и увеличит стимул.

- Используйте при обустройстве новой квартиры предметы декора, которые были с вами раньше. Любимые книги, картины, коврики и аксессуары создадут приятную атмосферу. При этом, они не займет много места в багаже и не будут очень тяжелыми.

- Ходите в новом городе на экскурсии, прогулки и выставки. Так вы узнаете город, отвлечетесь от грустных мыслей, познакомитесь с новыми людьми.