Что это было? Странные действия таллиннских домушников попали на видео

Два передвигавшихся на велосипедах мужчины сегодня ночью пытались проникнуть в дом на улице Роху в Пыхья-Таллинне. Прибывшие на место полицейские задержали одного подозреваемого. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения.
Подозрительную деятельность заметили жители дома, которые вызвали полицию. На место прибыли патрульные полицейские.
На видео запечатлено, как полицейские ищут вокруг дома подозрительных мужчин и в итоге одного из них задерживают, передает Postimees.
На видео подозреваемые появляются на месте событий с 20-й секунды третьей минуты. Для начала они пытаются взломать главную входную дверь дома, но это им не удается. Тогда они направляются к ведущим во двор воротам забора, и тут начинается самое интересное. Выяснив, что ворота закрыты, один из подозреваемых перелезает через забор, а другой передает ему велосипед. Оставшийся на улице велосипедист направляется на другую сторону дома.
В видео на 50-й секунде девятой минуты запечатлено, как забравшийся во двор дома выбирается на улицу через забор с другой стороны, а оставшийся на улице его товарищ снова помогает ему перетащить велосипед через забор, после чего они уезжают к следующему дому.
В начале 14-й минуты видно, как на место прибывает полицейский патруль, а на 30-й секунде 18-й минуты видно, как один из подозреваемых выезжает на велосипеде из двора соседнего дома и полиция задерживает его.