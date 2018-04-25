Тревожные данные: у каждого четвертого первоклассника Эстонии есть лишний вес

Согласно исследованию, ожирением страдает десятая часть поступающих в школу детей, а 16 процентов детей имеют лишний вес, сообщила в среду BNS пресс-служба института. Нормальный вес имеют 72 процента поступающих в школу детей, а у двух процентов наблюдается заниженный вес.

Лишний вес в больше мере характерен для мальчиков: 29 процентов против 23 процентов девочек. Самые большие показатели лишнего веса у детей на Хийумаа (37 процентов) и в Ляэнемаа (35 процентов), самые маленькие в Тартумаа (24 процента) и в Харьюмаа (25 процентов).

При лишнем весе дети зачастую не едят утром. В день проведения исследования не позавтракавших детей с лишним весом было меньше, чем позавтракавших - соответственно 26 и 32 процентов. Детей с лишним весом также меньше среди тех, кто регулярно участвует в тренировках.

Завтракать в школьной столовой можно почти в половине школ. Однако на переменах в школьных буфетах предлагают больше сладости, чем полезную еду - если сладости доступны в 56 процентах школ, то в значительном меньшем количестве школ дети могут купить салаты (в 25 процентах школ), бутерброды (в 30 процентах школ) или сухофрукты и орехи (в 29 процентах школ).

Лишний вес и ожирение у детей исследовалось весной 2016 года при участии в общей сложности 12 700 первоклассников 381 школы в Эстонии.