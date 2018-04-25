Утилизаторы: автомобильный налог – единственное, что нас спасет от развалюх

Я приветствую идеи исполнительного директора AMTEL Арно Силлата и вице-канцлера по налоговой и таможенной политике Дмитрия Егорова ввести автомобильный налог на легковые автомобили и микроавтобусы.

Сейчас дела обстоят так, что у автовладельцев, которые больше не пользуются своим транспортным средством, нет никакого интереса и обязанности сдать его на утилизацию, как подобает, и снять его с учета в дорожном регистре. Это привело нас к тому, что многие автовладельцы не знают, где находятся их старые автомобили, кому они проданы и существуют ли они вообще где-то физически.

Таким образом ежемесячно в дорожном регистре в графу временно приостановленных попадают тысячи транспортных средств. Сейчас таких «мертвых душ» в Эстонии насчитывается около 100 000 – 200 000, и по нынешним законам их спокойно можно содержать с чистой совестью. К сожалению, речь идет об очень опасных отходах, которые загрязняют нашу окружающую среду.

Транспортное средство не должно быть священной коровой, которую нельзя обложить налогом. Машина выглядит кричащей, дорогой, красивой и исключающей мысль от налоге, когда она сходит с заводского конвейера. Но развалюхи, засоряющие окрестности хуторов, городские улицы, парковки многоэтажных домов, таковыми не являются.

Автомобильный налог не должен быть наказанием для хорошего автовладельца или дополнительной строкой в бюджете, с помощью которой политики выполняют свои предвыборные обещания. Этот налог должен быть средством воздействия, которое заставит человека увезти свою старую машину на переработку, иначе она станет для него источником расходов.