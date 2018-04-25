Утилизаторы: автомобильный налог – единственное, что нас спасет от развалюх

Автомобильный налог - единственное эффективное средство воздействия, которое заставит владельцев отправить опасные для окружающей среды и режущие глаз развалюхи на переработку, т.е. попросту под пресс, пишет глава Эстонского союза утилизации автомобилей Рихо Сеппет в Postimees.
Я приветствую идеи исполнительного директора AMTEL Арно Силлата и вице-канцлера по налоговой и таможенной политике Дмитрия Егорова ввести автомобильный налог на легковые автомобили и микроавтобусы.
Сейчас дела обстоят так, что у автовладельцев, которые больше не пользуются своим транспортным средством, нет никакого интереса и обязанности сдать его на утилизацию, как подобает, и снять его с учета в дорожном регистре. Это привело нас к тому, что многие автовладельцы не знают, где находятся их старые автомобили, кому они проданы и существуют ли они вообще где-то физически.
Таким образом ежемесячно в дорожном регистре в графу временно приостановленных попадают тысячи транспортных средств. Сейчас таких «мертвых душ» в Эстонии насчитывается около 100 000 – 200 000, и по нынешним законам их спокойно можно содержать с чистой совестью. К сожалению, речь идет об очень опасных отходах, которые загрязняют нашу окружающую среду.
Транспортное средство не должно быть священной коровой, которую нельзя обложить налогом. Машина выглядит кричащей, дорогой, красивой и исключающей мысль от налоге, когда она сходит с заводского конвейера. Но развалюхи, засоряющие окрестности хуторов, городские улицы, парковки многоэтажных домов, таковыми не являются.
Автомобильный налог не должен быть наказанием для хорошего автовладельца или дополнительной строкой в бюджете, с помощью которой политики выполняют свои предвыборные обещания. Этот налог должен быть средством воздействия, которое заставит человека увезти свою старую машину на переработку, иначе она станет для него источником расходов.
Члены нашего союза ежегодно в среднем перерабатывают 4000 развалюх, что составляет всего 10% от действительной необходимости. Как и куда пропадают остальные развалюхи? Что мотивировало бы людей заниматься утилизацией отходов больше, чем обязательный налог? На данный момент человечество ничего лучше не придумало.