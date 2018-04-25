Пользователи Instagram смогут скачать все свои фотографии

Функция, получившая название Data Download, уже доступна в веб-версии Instagram, а в будущем появится и в приложениях сервиса для iOS и Android. Поводом для ее внедрения послужило скорое вступление в силу Общего регламента о защите данных (GDPR), который начнет действовать на территории Евросоюза 25 мая и заметно повлияет на работу множества компаний, связанных с обработкой данных пользвателей.

WhatsApp вводит новые возрастные ограничения для европейских пользователей

Как отмечает TechCrunch в рамках исполнения требований GDPR функцию скачивания данных запустит и мессенджер WhatsApp, который, как и Instagram, принадлежит социальной сети Facebook. Однако пользователи смогут скачивать только информацию о своем профиле и список групповых чатов, в которых они состоят – возможность скачивания не будет распространяться на сообщения.

В обновленных условиях предоставления услуг WhatsApp также сообщается, что в связи со вступлением в силу GDPR пользоваться мессенджером в Европе смогут только лица, достигшие 16-летнего возраста. В других регионах минимальный возраст для регистрации в WhatsApp по-прежнему составит 13 лет. Как именно компания планирует проверять возраст пользователей, не уточняется.

Напомним, GDPR обязывает компании, которые используют персональные данные лиц, находящихся на территории ЕС, хранить эти данные в обезличенном и зашифрованном виде, обеспечивать их защиту от утечек, не передавать третьим лицам и информировать граждан и органы власти о любой утечке информации в течение 72 часов после обнаружения.