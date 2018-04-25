Пользователи Instagram смогут скачать все свои фотографии

Разработчики фотосервиса Instagram объявили о запуске функции, которая позволит пользователям скачивать весь контент из своего профиля, включая фотографии, видеозаписи, комментарии, личные сообщения и другие данные, сообщает Newsru со ссылкой на издание TechCrunch.
Функция, получившая название Data Download, уже доступна в веб-версии Instagram, а в будущем появится и в приложениях сервиса для iOS и Android. Поводом для ее внедрения послужило скорое вступление в силу Общего регламента о защите данных (GDPR), который начнет действовать на территории Евросоюза 25 мая и заметно повлияет на работу множества компаний, связанных с обработкой данных пользвателей.
WhatsApp вводит новые возрастные ограничения для европейских пользователей
Как отмечает TechCrunch в рамках исполнения требований GDPR функцию скачивания данных запустит и мессенджер WhatsApp, который, как и Instagram, принадлежит социальной сети Facebook. Однако пользователи смогут скачивать только информацию о своем профиле и список групповых чатов, в которых они состоят – возможность скачивания не будет распространяться на сообщения.
В обновленных условиях предоставления услуг WhatsApp также сообщается, что в связи со вступлением в силу GDPR пользоваться мессенджером в Европе смогут только лица, достигшие 16-летнего возраста. В других регионах минимальный возраст для регистрации в WhatsApp по-прежнему составит 13 лет. Как именно компания планирует проверять возраст пользователей, не уточняется.
Напомним, GDPR обязывает компании, которые используют персональные данные лиц, находящихся на территории ЕС, хранить эти данные в обезличенном и зашифрованном виде, обеспечивать их защиту от утечек, не передавать третьим лицам и информировать граждан и органы власти о любой утечке информации в течение 72 часов после обнаружения.
Помимо этого, компании должны предоставлять клиентам понятную информацию о правилах обработки их данных, брать согласие на обработку данных, а также предоставлять возможность отказаться от передачи данных без ущерба для совершения действий. Нарушителям требований GDPR грозит штраф в размере до 20 млн евро или 4% годового оборота.