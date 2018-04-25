Галерея: стильная квартира... без гостиной

В этой шведской квартире действительно отсутствует зона гостиной в классическом понимании! Дело в том, что планировка квартиры довольно необычная и, мягко говоря, не совсем удобная, поэтому дизайнеры не придумали ничего лучше, чем предпочесть гостиной отдельную спальню. Теперь хозяева могу принимать гостей лишь на кухне, которая, нужно отметить, выглядит очень эффектно. Конечно же, такое жилье не подойдет для длительного проживания, но безусловно найдутся и те, кому такой стиль жизни придется по душе.