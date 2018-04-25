Эстонские предприниматели против планов законодательно снижать гендерную разницу в зарплате

Министерство социальных дел разработало законопроект, которым предусматриваются новые методы снижения гендерного разрыва зарплат для работодателей частного и публичного сектора — предполагается, что инспекция труда стала бы проверять в соответствии с эти законом работодателей публичного сектора. По мнению Эстонской торгово-промышленной палаты, это отбросило бы предпринимателей к действовавшему во времена иного государственного строя порядку, при котором в книге, состоявшей из нескольких сотен страниц, предписывалось, в каком размере и кому следовало платить заработную плату, а чиновник все это проверял. Палата также указывает, что помимо того, что подобный путь предписаний и контроля является принципиально неверным, он порождает еще и дополнительные расходы, а также ненужную работу и бесполезные действия.

Законопроект предусматривает, что Инспекция труда раз в год будет анализировать данные по выплачиваемым каждым работодателем зарплатам по данным разных регистров, сопоставляя размер оплаты труда мужчин и женщин, чтобы установить, получают ли мужчины и женщины равную оплату за равную работу, отмечает палата.