Пойманный на допинге Крушельницкий взвинтил цены на личные тренировки

Всем привет👋 Начинаем проект-Эксклюзивные мастер классы в Санкт-Петербурге. С завтрашнего дня,любой желающий(персонально или группой до 8-и человек) может получить от меня мастер-класс🥌 Занятия будут проходить в керлинг-клубе на третьем этаже ТРК "Меркурий"(ул. Савушкина,141. По всем интересующим вопросам пишите в Direct. #крушельницкий #кёрлинг #санктпетербург #мастеркласс #весьспорт

