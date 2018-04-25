среда, 25 апреля 2018 г.
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  • Пойманный на допинге Крушельницкий взвинтил цены на личные тренировки

Пойманный на допинге Крушельницкий взвинтил цены на личные тренировки

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ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Российский керлингист Александр Крушельницкий начал давать частные уроки. Об этом он написал в Instagram-аккаунте, передает lenta.ru.

По словам спортсмена, это будут эксклюзивные мастер-классы. Стоимость одного занятия составляет 10 тысяч рублей.

Пользователи Instagram выразили недовольство такими расценками. «Черт с ним, с милдронатом, но 10 000 рэ в час — это совершенно невменяемая цена. Это больше, чем просит любой топовый российский фигурист. Для сравнения: час занятий с Ильиных и Липницкой стоит 5000 рублей», — написал один из юзеров. «Ну а че делать? На мельдоний-то надо как-то зарабатывать», — отреагировал другой комментатор.

16 марта Всемирная федерация керлинга (WCF) потребовала дисквалифицировать Крушельницкого. В WCF посчитали, что необходимо отстранить спортсмена от соревнований на четыре года.

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