«Райские документы», часть вторая: бизнес эстонских миллионеров на Мальте

Это уже не первый раз, когда Postimees пишет о «райских документах». Однако в прошлый раз речь шла лишь о документах, связанных с юридическим бюро Appleby. Теперь обнародована следующая глава: бизнес, связанный с Мальтой.
В этих документах можно найти фамилии супербогатых людей из Эстонии - Армина Кару, Райна Лыхмуса, Яануса Рахумяги и других. Наряду с бизнесменами в них есть и несколько известных общественных деятелей.
То, что их имена можно найти в так называемых райских документах, автоматически не означает чего-то неэтичного или незаконного, поскольку большая часть этой документации связана с судоходством, для которого использование офшоров – обычное дело. Однако это показывает бизнес и жизнь эстонской с той стороны, о которой общественность до сих пор не особо знала. Postimees предлагает обзор: имена и бизнесы, фигурирующие в «райских документах».
«Paradise Papers»
«Райскими документами» назвали базу данных из 13,4 миллиона документов, которая утекла в СМИ из зарегистрированного на Багамах юридического бюро Appelby. В документах говорится об имуществе самых богатых людей мира, спрятанного в налоговом раю. Это вторая в истории утечка данных после обнародования в 2016 году «панамских документов».
Общественность с документами познакомила немецкая газета Süddeutsche Zeitung при помощи объединения ведущих расследования журналистов ICIJ и их коллег из 380 стран мира. Первоначальная база данных стала достоянием гласности 5 ноября прошлого года, и она пополняется до сих пор.
Информация собрана из Коммерческих регистров 19 налоговых регионов и содержит 120 000 наименований предприятий и связанных с ними людей. Самые известные среди них - это, например, Елизавета II и принц Чарльз из британской королевской семьи, министр торговли США Уилбур Росс, чьи бизнес-интересы касаются ближайшего окружения президента России Владимира Путина, вокалист U2 Боно (Пол Дэвид Хьюсон), а также мега-концерн спортивного снаряжения Nike.
Источник: РМ
Документы, которые описаны в базе данных, Postimees не видел, но из официальной информации можно узнать, когда фирма была учреждена, кто является ее собственником, а также кто ею руководит в реальности. Эта информация представляет интерес и для правоохранительных органов Эстонии.
По словам пресс-секретаря Налогово-таможенного департамента Райнера Лауритса, у них к утечке данных относятся так же, как к другой поступающей информации: «Это означает, что для начала налогового производства поступающие к нам иные данные должны давать основание для того, чтобы задать уточняющие вопросы определенным предприятиям/предпринимателям. Как правило, такая информация помогает лишь обратить внимание на какие-то обстоятельства».
Например, на основании ставших известными два года назад "панамских документов", Налогово-таможенный департамент не начал ни одного нового налогового производства: «Из ставшей доступной информации было видно, что представляющие для нас интерес возможные нарушения имели превышение срока давности (пять лет), в течение которого в случае умышленного нарушения можно было назначить налог. В этот срок должны уместиться сбор всей информации и доказательств вины».
Здесь нужно отметить, что многие исследованные Postimees данные по мальтийским документам относятся к 2014-му и 2015 годам. То есть на этот раз они должны представлять больший интерес для следственных органов. «Поскольку обзор обнародованных данных благодаря сотрудничеству между странами постоянно увеличивается, мы обрабатываем их в текущем режиме», - добавил пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента.
Государственная прокуратура использовала эти документы в своей работе, но сохраняет тайну. «Прокуратура в сотрудничестве с соответствующими следственными органами ознакомилась с содержанием документов, обнародованных в ходе утечки данных. О том, использовались ли и каким образом эти данные в производствах по уголовным делами, прокуратура сообщить не может», - сказал пресс-секретарь Государственной прокуратуры Каарел Каллас.
30-метровые люксовые яхты Армина Кару
В связи с собственником Olympic Casino Армином Кару (52) в мальтийских документах рассказывается как о его шикарной жизни, так и об Olympic Entertainment Group (OEG), о продаже которой он сообщил в прошлом месяце.
Самая бросающаяся в глаза информация касается фирмы Ziacanaia Limited, которую учредили в начале июля 2013 года. Эту фирму Кару использовал для эксплуатации своей шикарной яхты (которую сам Кару в письменном ответе называет катером – Й.В.) Ziacanaia. Построенную в 2011 году по спецзаказу на заводе Ferretti 33-метровую яхту в прошлом году продали почти за шесть миллионов евро.
Армин Кару
Eero Vabamägi
Неизвестно, был ли участником этой сделки Кару, но то, что яхта принадлежала ему, он сам вчера подтвердил Postimees. Однако больше яхта ему не принадлежит, на это указывает и то обстоятельство, что Ziacanaia Limited находится в стадии ликвидации. Вчера шикарный катер находился в шикарном месте: в порту Тринидад и Тобаго.
Яхту спецсерии построили на заводе Ferretti для его основателя Норберто Ферретти. По словам продавцов яхты, это судно с особым двигателем и интерьером, который можно считать лучшим из тех, которые встречаются на яхтах таких размеров.
У Кару на Мальте зарегистрирована и фирма под названием Ziacanaia I Limited. На название этой фирмы указывает другой катер той же серии Ziacanaia I. Это предприятие было зарегистрировано в конце июля 2014 года.
На яхте есть спальные места на восемь человек. В числе прочего, там имеется спортивный зал, турецкая баня и джакузи.
Erakogu
Кару подтвердил, что стоявшее вчера у берегов Хорватии неподалеку от города Задар почти 29-метровое судно действительно принадлежит ему. Вопрос, почему он создал для эксплуатации яхт фирмы и почему они работают на Мальте, предприниматель оставил без ответа.
С Кару связывают и еще три фирмы. Это OEG Malta Holding Limited, OEG Malta Gaming Limited и Olybet Malta Limited. Две первые были созданы в январе 2015 года, а последняя – в январе 2017 года. С этими фирмами работают Мадис Яаэрег и Меэлис Пиэлберг, которые также являются руководителями OEG.
В этом открытии нет ничего нового, поскольку Olympic открывал свои казино на Мальте под пристальным вниманием СМИ, а об экономических показателях этих фирм OEG давал информацию в своих пресс-сообщениях.
РМ
Международный бизнес по примеру «Эстонии»
Если в данных упоминается очень много имен известных во всем мире деятелей культуры и музыкантов, то до сих пор ни один выходец из Эстонии на этом не попадался. Но в мальтийских документах появилась ссылка на бывшего генерального директора национальной оперы «Эстония» Пауля Химма (64).
На Мальте ему принадлежит фирма Z-Art Global Limited, которой он владеет на паях со шведом Давидом Завальковским. Этим, созданным в конце января 2015 года предприятием, помогает управлять мальтиец Давид Фьет.
По словам Химма, Z-Art Global организует концерты и музыкальные шоу за границей. Ему принадлежит и фирма в Эстонии, которая работает в той же сфере, но по желанию бизнес-партнера они также зарегистрировали предприятие на Мальте.
«Это в большей степени было выбором моего бизнес-партнера. Он гражданин Швеции и у него есть свое мнение о шведской налоговой системе», - сказал Химма.
Завальковский является шведским музыкальным агентом, услугами которого пользуются многие известные в мире музыканты.
Пауль Химма
Laura Oks
Химма уверил, что как фирма, так и все налоги правильно задекларированы и в Эстонии, и на Мальте: «Я очень доволен эстонской системой. Быстро, эффективно и основано на интернете. Банковские операции быстрые и делопроизводство быстрое».
По словам Химма, делопроизводство на Мальте, по сравнению с Эстонией, намного сложнее: «Если сравнивать их бюрократию с эстонской, то у нас она куда как расторопнее. Многое там хотят получать по факсу и предлагают чековые книжки. Это такой мир, к которому мне как эстонцу сложно привыкнуть».
Утечки данных последних лет и разоблачение схемы по отмыванию денег Ландормат затронули и банковские структуры Мальты. «В течение последних лет после так называемых машин по отмыванию денег ужесточились правила всего бумажного ведения хозяйства. Это касается и Z-Art Globalist на Мальте. Я должен проверять намного больше документов – на оплату каждого счета должны иметься документы».
РМ
Фигурант уголовного дела Tallinna Sadam
Одним из самых интересных имен, которое бросилось в глаза в мальтийских документах, конечно, является имя Тыниса Похла (45), которому предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по Таллиннскому порту. Здесь его называют человеком, причастным к созданной в октябре 2005 года фирме Hansa Shipping Limited.
Эта мальтийская фирма принадлежит как Baltic Maritime Logistics Group AS (BMLG), так и Hansa Shipping OÜ. Другим связанным с этой фирмой называют Андреса Вахи, который является одним из пайщиков BMLG и членом правления Hansa Shipping AS.
Предприятие BMLG является частью холдинга, и в течение этих лет получало более чем 100-миллионый доход от продаж. Его дочерние и связанные с ним предприятия экспедируют товар, оказывают услуги судовых и линейных агентов, представляют трансокеаническую контейнерную линию, фрахтуют, организуют морские, железнодорожные и шоссейные перевозки, а также оказывают портовые и стивидорские услуги.
Тынис Похла
Rauno Volmar / Ekspress Meedia
Похла был обвинен по делу Таллиннского порта вместе с Юлларом Раади, с которым он руководил и ESTEVE Terminal AS, являющимся дочерним предприятием BMLG. На данный момент Похла отошел от управления ESTEVE, однако, через его фирму Moveo ему принадлежит все же большая часть BMLG.
В числе нескольких десятков фирм BMLG принадлежит и Hansa Shipping, которое вместе BMLG является собственником мальтийского предприятия. Вчера Postimees не удалось поймать Тыниса Похла. На вопрос, чем занимается зарегистрированная на Мальте фирма, который задали входящему в круг собственников BMLG Тармо Нурметало, позвучал его лаконичный ответ: «Не комментирую».
Издание поинтересовалось и в Госпрокуратуре, может ли эта информация сыграть какую-то роль в уголовном деле Таллиннского порта. «Можем заверить, что с позиции данного уголовного дела это не является важной информацией», - сказал пресс-секретарь Государственной прокуратуры Каарель Каллас.
РМ
Чем занималась полочная фирма Райна Лыхмуса?
Основатель и председатель совета LHV Райн Лыхмус на волне бума в июне 2007 года создал на Мальте предприятие на двух человек, говорится в мальтийских документах. Фирма носила название Nordic Oil Terminals Limited, и Лыхмус являлся одним из его собственников и получателем прибыли. Вторым пайщиком был адвокат адвокатского бюро GTG Роберт Туфинго, который был обозначен как представитель и руководитель фирмы.
Райн Лыхмус
Tairo Lutter
Туфинго – это работающий на Мальте адвокат по морскому праву, который специализируется на регистрации судов, морском транзите, процессах объединения фирм и получении судов в лизинг. Официальным почтовым адресом Nordic Oil Terminals Limited был адрес конторы адвокатского бюро GTG в старом городе Валлетты. По тому же адресу прописаны еще десятки, если не сотни таких же связанных с мореходством полочных фирм.
Но документы все же показывают, что основным собственником был живущий в Швейцарии Лыхмус. В качестве места его проживания указана вилла "Заза", находящаяся в Мелиде на берегу озера Лугано. Когда-то входивший в число основателей Hansapank Лыхмус был одним из немногих налоговых беженцев из Эстонии, который уже более десяти лет живет в Швейцарии.
Прежняя вилла Райна Лыхмуса на берегу озера Лугано в Швейцарии, адрес которой связан с мальтийской полочной фирмой Nordic Oil Terminals Limited.
Erakogu
С какой целью Лыхмус создал предприятие на Мальте и чем там занимался, в обнародованных данных пока не объяснено. Однако известно, что для учреждения фирмы на Мальту ездили три человека, и, скорее всего, среди адвокатов был и сам Лыхмус.
Nordic Oil Terminals Limited проработала пять лет до того, как в 2013 году она была ликвидирована. Ликвидатором фирмы был также адвокат GTG Иван Гатт.
Postimees не удалось поймать Райна Лыхмуса для получения комментария по телефону. К моменту отправки газеты в печать он не ответил и на письменные вопросы.
РМ
Рахумяги: это была прогоревшая сделка
Бывшему политику Яанусу Рахумяги (54) и его бизнес-партнеру принадлежит в Эстонии международная фирма ESC OÜ, занимающаяся охраной судов.
И хотя в Коммерческом регистре Эстонии об этом не говорится, из мальтийских документов выясняется, что у паевого товарищества есть в островном государстве дочернее предприятие ECSGS Hellas Ltd. Но странным это делает то обстоятельство, что сособственником дочерней фирмы является зарегистрированная в налоговом раю на Маршалловых островах офшорная фирма Gardiner Investments Inc, собственники которой неизвестны.
Яанус Рахумяги
Alar Truu / Õhtuleht
Поначалу Рахумяги отрицал Postimees наличие мальтийского дочернего предприятия, но после припомнил: «Да, это правда. Оно было создано, когда охранная фирма только начала свою деятельность. Мы начали бизнес и искали правильные решения, правильных партнеров. Это был один бизнес-партнер из Греции, который хотел работать с нами по бизнесу с греческими судами и хотел создать для этого фирму на Мальте, чтобы из всего этого дела не вышло чего-нибудь. А потом греческий партнер пропал».
Но почему в сособственники взяли офшорную фирму на Маршалловых островах?
«Это была фирма того самого греческого предпринимателя. У греков есть такая особенность, что они пытаются вести свои дела очень скрытно», - сказал Рахумяги.
По его словам, он не забыл имя грека, но у него остались о нем плохие воспоминания: «Конечно, помню, очень хорошо его помню, но я не хотел бы вспоминать то, что связано с ним. Для этой фирмы не успели даже открыть банковский счет. Это дело, к счастью, провалилось прежде, чем успело начаться».
Из документов выясняется, что фирму создали в 2011 году, и последняя отметка о ее деятельности датируется 2015 годом.
РМ