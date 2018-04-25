«Райские документы», часть вторая: бизнес эстонских миллионеров на Мальте

30-метровые люксовые яхты Армина Кару

В связи с собственником Olympic Casino Армином Кару (52) в мальтийских документах рассказывается как о его шикарной жизни, так и об Olympic Entertainment Group (OEG), о продаже которой он сообщил в прошлом месяце.

Самая бросающаяся в глаза информация касается фирмы Ziacanaia Limited, которую учредили в начале июля 2013 года. Эту фирму Кару использовал для эксплуатации своей шикарной яхты (которую сам Кару в письменном ответе называет катером – Й.В.) Ziacanaia. Построенную в 2011 году по спецзаказу на заводе Ferretti 33-метровую яхту в прошлом году продали почти за шесть миллионов евро.

Армин Кару Eero Vabamägi

Неизвестно, был ли участником этой сделки Кару, но то, что яхта принадлежала ему, он сам вчера подтвердил Postimees. Однако больше яхта ему не принадлежит, на это указывает и то обстоятельство, что Ziacanaia Limited находится в стадии ликвидации. Вчера шикарный катер находился в шикарном месте: в порту Тринидад и Тобаго.

Яхту спецсерии построили на заводе Ferretti для его основателя Норберто Ферретти. По словам продавцов яхты, это судно с особым двигателем и интерьером, который можно считать лучшим из тех, которые встречаются на яхтах таких размеров.

У Кару на Мальте зарегистрирована и фирма под названием Ziacanaia I Limited. На название этой фирмы указывает другой катер той же серии Ziacanaia I. Это предприятие было зарегистрировано в конце июля 2014 года.

На яхте есть спальные места на восемь человек. В числе прочего, там имеется спортивный зал, турецкая баня и джакузи. Erakogu

Кару подтвердил, что стоявшее вчера у берегов Хорватии неподалеку от города Задар почти 29-метровое судно действительно принадлежит ему. Вопрос, почему он создал для эксплуатации яхт фирмы и почему они работают на Мальте, предприниматель оставил без ответа.

С Кару связывают и еще три фирмы. Это OEG Malta Holding Limited, OEG Malta Gaming Limited и Olybet Malta Limited. Две первые были созданы в январе 2015 года, а последняя – в январе 2017 года. С этими фирмами работают Мадис Яаэрег и Меэлис Пиэлберг, которые также являются руководителями OEG.

В этом открытии нет ничего нового, поскольку Olympic открывал свои казино на Мальте под пристальным вниманием СМИ, а об экономических показателях этих фирм OEG давал информацию в своих пресс-сообщениях.

РМ

Международный бизнес по примеру «Эстонии»

Если в данных упоминается очень много имен известных во всем мире деятелей культуры и музыкантов, то до сих пор ни один выходец из Эстонии на этом не попадался. Но в мальтийских документах появилась ссылка на бывшего генерального директора национальной оперы «Эстония» Пауля Химма (64).

На Мальте ему принадлежит фирма Z-Art Global Limited, которой он владеет на паях со шведом Давидом Завальковским. Этим, созданным в конце января 2015 года предприятием, помогает управлять мальтиец Давид Фьет.

По словам Химма, Z-Art Global организует концерты и музыкальные шоу за границей. Ему принадлежит и фирма в Эстонии, которая работает в той же сфере, но по желанию бизнес-партнера они также зарегистрировали предприятие на Мальте.

«Это в большей степени было выбором моего бизнес-партнера. Он гражданин Швеции и у него есть свое мнение о шведской налоговой системе», - сказал Химма.

Завальковский является шведским музыкальным агентом, услугами которого пользуются многие известные в мире музыканты.

Пауль Химма Laura Oks

Химма уверил, что как фирма, так и все налоги правильно задекларированы и в Эстонии, и на Мальте: «Я очень доволен эстонской системой. Быстро, эффективно и основано на интернете. Банковские операции быстрые и делопроизводство быстрое».

По словам Химма, делопроизводство на Мальте, по сравнению с Эстонией, намного сложнее: «Если сравнивать их бюрократию с эстонской, то у нас она куда как расторопнее. Многое там хотят получать по факсу и предлагают чековые книжки. Это такой мир, к которому мне как эстонцу сложно привыкнуть».

Утечки данных последних лет и разоблачение схемы по отмыванию денег Ландормат затронули и банковские структуры Мальты. «В течение последних лет после так называемых машин по отмыванию денег ужесточились правила всего бумажного ведения хозяйства. Это касается и Z-Art Globalist на Мальте. Я должен проверять намного больше документов – на оплату каждого счета должны иметься документы».

РМ

Фигурант уголовного дела Tallinna Sadam

Одним из самых интересных имен, которое бросилось в глаза в мальтийских документах, конечно, является имя Тыниса Похла (45), которому предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по Таллиннскому порту. Здесь его называют человеком, причастным к созданной в октябре 2005 года фирме Hansa Shipping Limited.

Эта мальтийская фирма принадлежит как Baltic Maritime Logistics Group AS (BMLG), так и Hansa Shipping OÜ. Другим связанным с этой фирмой называют Андреса Вахи, который является одним из пайщиков BMLG и членом правления Hansa Shipping AS.

Предприятие BMLG является частью холдинга, и в течение этих лет получало более чем 100-миллионый доход от продаж. Его дочерние и связанные с ним предприятия экспедируют товар, оказывают услуги судовых и линейных агентов, представляют трансокеаническую контейнерную линию, фрахтуют, организуют морские, железнодорожные и шоссейные перевозки, а также оказывают портовые и стивидорские услуги.

Тынис Похла Rauno Volmar / Ekspress Meedia

Похла был обвинен по делу Таллиннского порта вместе с Юлларом Раади, с которым он руководил и ESTEVE Terminal AS, являющимся дочерним предприятием BMLG. На данный момент Похла отошел от управления ESTEVE, однако, через его фирму Moveo ему принадлежит все же большая часть BMLG.

В числе нескольких десятков фирм BMLG принадлежит и Hansa Shipping, которое вместе BMLG является собственником мальтийского предприятия. Вчера Postimees не удалось поймать Тыниса Похла. На вопрос, чем занимается зарегистрированная на Мальте фирма, который задали входящему в круг собственников BMLG Тармо Нурметало, позвучал его лаконичный ответ: «Не комментирую».

Издание поинтересовалось и в Госпрокуратуре, может ли эта информация сыграть какую-то роль в уголовном деле Таллиннского порта. «Можем заверить, что с позиции данного уголовного дела это не является важной информацией», - сказал пресс-секретарь Государственной прокуратуры Каарель Каллас.

РМ

Чем занималась полочная фирма Райна Лыхмуса?

Основатель и председатель совета LHV Райн Лыхмус на волне бума в июне 2007 года создал на Мальте предприятие на двух человек, говорится в мальтийских документах. Фирма носила название Nordic Oil Terminals Limited, и Лыхмус являлся одним из его собственников и получателем прибыли. Вторым пайщиком был адвокат адвокатского бюро GTG Роберт Туфинго, который был обозначен как представитель и руководитель фирмы.

Райн Лыхмус Tairo Lutter

Туфинго – это работающий на Мальте адвокат по морскому праву, который специализируется на регистрации судов, морском транзите, процессах объединения фирм и получении судов в лизинг. Официальным почтовым адресом Nordic Oil Terminals Limited был адрес конторы адвокатского бюро GTG в старом городе Валлетты. По тому же адресу прописаны еще десятки, если не сотни таких же связанных с мореходством полочных фирм.

Но документы все же показывают, что основным собственником был живущий в Швейцарии Лыхмус. В качестве места его проживания указана вилла "Заза", находящаяся в Мелиде на берегу озера Лугано. Когда-то входивший в число основателей Hansapank Лыхмус был одним из немногих налоговых беженцев из Эстонии, который уже более десяти лет живет в Швейцарии.

Прежняя вилла Райна Лыхмуса на берегу озера Лугано в Швейцарии, адрес которой связан с мальтийской полочной фирмой Nordic Oil Terminals Limited. Erakogu

С какой целью Лыхмус создал предприятие на Мальте и чем там занимался, в обнародованных данных пока не объяснено. Однако известно, что для учреждения фирмы на Мальту ездили три человека, и, скорее всего, среди адвокатов был и сам Лыхмус.

Nordic Oil Terminals Limited проработала пять лет до того, как в 2013 году она была ликвидирована. Ликвидатором фирмы был также адвокат GTG Иван Гатт.

Postimees не удалось поймать Райна Лыхмуса для получения комментария по телефону. К моменту отправки газеты в печать он не ответил и на письменные вопросы.

РМ

Рахумяги: это была прогоревшая сделка

Бывшему политику Яанусу Рахумяги (54) и его бизнес-партнеру принадлежит в Эстонии международная фирма ESC OÜ, занимающаяся охраной судов.

И хотя в Коммерческом регистре Эстонии об этом не говорится, из мальтийских документов выясняется, что у паевого товарищества есть в островном государстве дочернее предприятие ECSGS Hellas Ltd. Но странным это делает то обстоятельство, что сособственником дочерней фирмы является зарегистрированная в налоговом раю на Маршалловых островах офшорная фирма Gardiner Investments Inc, собственники которой неизвестны.

Яанус Рахумяги Alar Truu / Õhtuleht

Поначалу Рахумяги отрицал Postimees наличие мальтийского дочернего предприятия, но после припомнил: «Да, это правда. Оно было создано, когда охранная фирма только начала свою деятельность. Мы начали бизнес и искали правильные решения, правильных партнеров. Это был один бизнес-партнер из Греции, который хотел работать с нами по бизнесу с греческими судами и хотел создать для этого фирму на Мальте, чтобы из всего этого дела не вышло чего-нибудь. А потом греческий партнер пропал».

Но почему в сособственники взяли офшорную фирму на Маршалловых островах?

«Это была фирма того самого греческого предпринимателя. У греков есть такая особенность, что они пытаются вести свои дела очень скрытно», - сказал Рахумяги.

По его словам, он не забыл имя грека, но у него остались о нем плохие воспоминания: «Конечно, помню, очень хорошо его помню, но я не хотел бы вспоминать то, что связано с ним. Для этой фирмы не успели даже открыть банковский счет. Это дело, к счастью, провалилось прежде, чем успело начаться».

Из документов выясняется, что фирму создали в 2011 году, и последняя отметка о ее деятельности датируется 2015 годом.

РМ