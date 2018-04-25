Виадук в Хааберсти откроют для движения буквально на днях
25 апреля 2018 г., 13:34
По словам вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, виадук на транспортной развязке Хааберсти откроется в мае, сообщает Rus.ERR.
«Верю, что в течение мая мы откроем этот мост, который идет над круговым перекрестком в сторону Кейла. Сейчас на виадуке ведутся работы по асфальтированию», – сказал Кландорф на пресс-конференции столичной горуправы.
Строительные работы на перекрестке Хааберсти, по словам Кландорфа, идут по графику или с опережением, поэтому все работы будут сделаны к установленному сроку – концу сентября.