среда, 25 апреля 2018 г.
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Виадук в Хааберсти откроют для движения буквально на днях

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Строительство кольца Хааберсти в конце июля.

ФОТО: Postimees

По словам вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, виадук на транспортной развязке Хааберсти откроется в мае, сообщает Rus.ERR.

«Верю, что в течение мая мы откроем этот мост, который идет над круговым перекрестком в сторону Кейла. Сейчас на виадуке ведутся работы по асфальтированию», – сказал Кландорф на пресс-конференции столичной горуправы.

Строительные работы на перекрестке Хааберсти, по словам Кландорфа, идут по графику или с опережением, поэтому все работы будут сделаны к установленному сроку – концу сентября.

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