Галерея: уникальная резиденция в Пирита ищет состоятельного арендатора

Отапливаемая площадь дома - 799,9 м2, террасы и балконы имеют площадь более 200 м2. Размер участка - 1935 м2.

На первом этаже находится спортивный зал с боксерским рингом и различными тренажерами, гостевая спальня с ванной и туалетом, гостиная с окнами от пола до потолка и системой караоке, сауна, работающая на электричестве и дровах, прачечная, массажный кабинет, туалет, небольшая кухня, коктейльная комната и винный погреб, а также кладовые и гараж.

На втором этаже - просторное фойе с гардеробами и круглым морским аквариумом, две спальни, санузел, гардеробная, ванная комната с инфракрасной сауной и туалетом, застекленный просторный балкон. Также здесь расположен изолированный просторный кабинет с ванной комнатой и террасой.

На третьем этаже находится большая спальня, с собственной ванной комнатой с массажной ванной, туалет и гардеробная. Из спальни и ванной можно выйти на террасу. Также здесь вы найдете просторную гостиную с камином, кухню и столовую, из которой можно выйти на большую террасу на крыше. На террасе площадью 130 м2 имеется внешняя кухня с грилем, а также ванна-джакузи.

В отделке внутренних помещений использованы только самые высококачественные материалы, вся отделка и обстановка очень индивидуальны, тщательно продуманы, по большей части изготовлены по спецзаказу.