среда, 25 апреля 2018 г.
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  • Галерея: уникальная резиденция в Пирита ищет состоятельного арендатора

Галерея: уникальная резиденция в Пирита ищет состоятельного арендатора

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В престижном прибрежном районе сдается внаем эксклюзивная резиденция. Хозяин недвижимости по ряду обстоятельств сам не может пользоваться построенным в 2011 году домом, пишет Majandus24.

Отапливаемая площадь дома - 799,9 м2, террасы и балконы имеют площадь более 200 м2. Размер участка - 1935 м2.

На первом этаже находится спортивный зал с боксерским рингом и различными тренажерами, гостевая спальня с ванной и туалетом, гостиная с окнами от пола до потолка и системой караоке, сауна, работающая на электричестве и дровах, прачечная, массажный кабинет, туалет, небольшая кухня, коктейльная комната и винный погреб, а также кладовые и гараж. 

На втором этаже - просторное фойе с гардеробами и круглым морским аквариумом, две спальни, санузел, гардеробная, ванная комната с инфракрасной сауной и туалетом, застекленный просторный балкон. Также здесь расположен изолированный просторный кабинет с ванной комнатой и террасой. 

На третьем этаже находится большая спальня, с собственной ванной комнатой с массажной ванной, туалет и гардеробная. Из спальни и ванной можно выйти на террасу. Также здесь вы найдете просторную гостиную с камином, кухню и столовую, из которой можно выйти на большую террасу на крыше. На террасе площадью 130 м2 имеется внешняя кухня с грилем, а также ванна-джакузи. 

В отделке внутренних помещений использованы только самые высококачественные материалы, вся отделка и обстановка очень индивидуальны, тщательно продуманы, по большей части изготовлены по спецзаказу. 

Остальные фотографии и подробное описание дома находится ЗДЕСЬ.

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