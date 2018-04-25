Конец эпохи: обычное топливо через считанные дни исчезнет с наших заправок

Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента, отметив, что за принятие инициированного правительством закона о внесении изменений в Закон о жидком топливе (361 SE) проголосовали тогда 74 ,а против – 7 депутатов.

Согласно новой версии закона, в Эстонии, в соответствии с нормами ЕС, к 2020 году доля биодобавок в разрешенном к использованию топливе должна составлять не менее 10%.

Согласно закону, с мая нынешнего года продавцы топлива будут обязаны продавать топливо, содержащее не менее 3,1% биодобавок в пересчете на энергоемкость. Обязанность добавлять биотопливо не будет применяться к зимнему дизельному топливу с ноября 2018 года по конец марта 2019 года.

С апреля 2019 года в разрешенном к использованию топливе должно содержаться не менее 6,4% биодобавок. С 2020 года – 10%, но не менее 6,4% в пересчет на общую энергию в каждом разрешенном к употреблению литре топлива.

Плюсы и минусы топлива E10

По задумке производителей топлива, использование Е10 должно улучшить экологию в мире, снизив выбросы углекислого газа в атмосферу и уменьшив потребление нефти. Обогащенная этиловым спиртом топливная смесь лучше сгорает, при этом на 30% сокращается выброс вредных веществ в воздух.

В некоторых странах европейские автовладельцы бойкотировали новый вид топлива. Одна из причин бойкота, объявленного Е10 многими автомобилистами, связана с беспокойством за сохранность своих «железных коней», а также с тем, что средний расход топлива на автомобилях выше, чем с Е5. Да и двигатели практически всех автомобилей, сошедших с конвейера до 1990 года, не в состоянии переваривать эту пищу без негативных последствий.

Наличие примеси спирта в бензине повышает октановое число – это, конечно, плюс. Но минусом является то, что теплоотдача у такого топлива заметно ниже, а значит, и аппетит автомобиля при потере мощности двигателя существенно возрастает.