Картина дня: похороны убитой Елены, офшоры эстонских супербогачей и разоблачение автомастерских

В Нарва-Йыэсуу проводили в последний путь жестоко убитую в Нарве Елену

Сегодня на городском кладбище Нарва-Йыэсуу прошли похороны убитой в субботу в Нарве 42-летней Елены. Женщину похоронили рядом с могилой ее прежнего мужа Андрея. Читать далее...

Скорая помощь, водитель и пассажиры автобуса спасли человеку жизнь

Нередко тех, кому стало плохо в общественном месте, подозревают в том, что они злоупотребили запрещенными веществами. Поэтому Стевену Канарбику, у которого случился внезапный приступ в автобусе, по его словам, повезло, что другие пассажиры и водитель без предубеждения бросились ему помогать. Читать далее...

«Райские документы» часть вторая: бизнесы супербогачей Эстонии на Мальте

Это уже не первый раз, когда Postimees пишет о «Райских документах». Однако в прошлый раз речь шла лишь о документах, связанных с юридическим бюро Appleby. Теперь обнародована следующая глава «Райских документов» - бизнесы, связанные с Мальтой. Читать далее...

Невероятная роскошь: дом предполагаемого члена преступной группировки в Таллинне сдается за баснословную сумму

Задержанный в феврале по подозрению в совершении преступления бизнесмен Павел Гаммер хочет сдать в наем свой шикарный дом в Пирита. Читать далее...

Конец эпохи: обычное топливо через считанные дни исчезнет с наших заправок

С 1 мая этого года в Эстонии вступят в силу принятые Рийгикогу в апреле прошлого года поправки к Закону о жидком топливе, в соответствии с которыми продавцы горючего должны добавлять к бензину и дизельному топливу биологические присадки в размере не менее 3,1 процента. Читать далее...

Жалобы автовладельцев привели к большому разоблачению ремонтных мастерских

Общество дорожного страхования предпочитает сотрудничество с теми, кто платит зарплаты в конвертах, считает Эстонский союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), что аморально и несправедливо по отношению к честным конкурентам. Читать далее...

Госсуд решил: просроченные права не значат, что у вас нет права водить машину

Госсуд принял недавно решение, согласно которому езда без прав означает не отсутствие права на вождение, а лишь то, что документ не был обновлен вовремя. Читать далее...

В Эстонии тысячи пациентов семейных врачей стали жертвами кибератаки

Департамент государственной инфосистемы (RIA) обнародовал сегодня, что в прошлом году два Центра семейных врачей в Эстонии стали в киберпространстве жертвами вымогательства. Среди них оказался и таллиннский кивимяэский Центр семейных врачей. Читать далее...

Названы самые популярные пароли среди жителей Эстонии

Опубликован свежий рейтинг самых популярных паролей, используемых жителями Эстонии на различных устройствах и в соцсетях. Читать далее...

Странные действия таллиннских домушников попали на видео

Два передвигавшихся на велосипедах мужчины сегодня ночью пытались проникнуть в дом на улице Роху в Пыхья-Таллинне. Прибывшие на место полицейские задержали одного подозреваемого. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. Читать далее...

Эксперт: Эстония превратилась в свалку для европейских автомобилей

По словам руководителя Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлата, эстонский автомобильный парк очень пестрый, очень старый и амортизированный. По его словам, за пределами Таллинна и Тарту ездят на машинах времен СССР. Читать далее...

В Ереване возобновились антиправительственные акции протеста

Сторонники лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна решили возобновить акции протеста против действующей власти. В среду, 25 апреля, они проводят митинг в центре Еревана. Читать далее...

Запад может обойти право вето России в ООН