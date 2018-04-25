Картина дня: похороны убитой Елены, офшоры эстонских супербогачей и разоблачение автомастерских

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями среды.
В Нарва-Йыэсуу проводили в последний путь жестоко убитую в Нарве Елену
Сегодня на городском кладбище Нарва-Йыэсуу прошли похороны убитой в субботу в Нарве 42-летней Елены. Женщину похоронили рядом с могилой ее прежнего мужа Андрея. Читать далее...
Скорая помощь, водитель и пассажиры автобуса спасли человеку жизнь
Нередко тех, кому стало плохо в общественном месте, подозревают в том, что они злоупотребили запрещенными веществами. Поэтому Стевену Канарбику, у которого случился внезапный приступ в автобусе, по его словам, повезло, что другие пассажиры и водитель без предубеждения бросились ему помогать. Читать далее...
«Райские документы» часть вторая: бизнесы супербогачей Эстонии на Мальте
Это уже не первый раз, когда Postimees пишет о «Райских документах». Однако в прошлый раз речь шла лишь о документах, связанных с юридическим бюро Appleby. Теперь обнародована следующая глава «Райских документов» - бизнесы, связанные с Мальтой. Читать далее...
Невероятная роскошь: дом предполагаемого члена преступной группировки в Таллинне сдается за баснословную сумму
Задержанный в феврале по подозрению в совершении преступления бизнесмен Павел Гаммер хочет сдать в наем свой шикарный дом в Пирита. Читать далее...
Конец эпохи: обычное топливо через считанные дни исчезнет с наших заправок
С 1 мая этого года в Эстонии вступят в силу принятые Рийгикогу в апреле прошлого года поправки к Закону о жидком топливе, в соответствии с которыми продавцы горючего должны добавлять к бензину и дизельному топливу биологические присадки в размере не менее 3,1 процента. Читать далее...
Жалобы автовладельцев привели к большому разоблачению ремонтных мастерских
Общество дорожного страхования предпочитает сотрудничество с теми, кто платит зарплаты в конвертах, считает Эстонский союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), что аморально и несправедливо по отношению к честным конкурентам. Читать далее...
Госсуд решил: просроченные права не значат, что у вас нет права водить машину
Госсуд принял недавно решение, согласно которому езда без прав означает не отсутствие права на вождение, а лишь то, что документ не был обновлен вовремя. Читать далее...
В Эстонии тысячи пациентов семейных врачей стали жертвами кибератаки
Департамент государственной инфосистемы (RIA) обнародовал сегодня, что в прошлом году два Центра семейных врачей в Эстонии стали в киберпространстве жертвами вымогательства. Среди них оказался и таллиннский кивимяэский Центр семейных врачей. Читать далее...
Названы самые популярные пароли среди жителей Эстонии
Опубликован свежий рейтинг самых популярных паролей, используемых жителями Эстонии на различных устройствах и в соцсетях. Читать далее...
Странные действия таллиннских домушников попали на видео
Два передвигавшихся на велосипедах мужчины сегодня ночью пытались проникнуть в дом на улице Роху в Пыхья-Таллинне. Прибывшие на место полицейские задержали одного подозреваемого. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. Читать далее...
Эксперт: Эстония превратилась в свалку для европейских автомобилей
По словам руководителя Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлата, эстонский автомобильный парк очень пестрый, очень старый и амортизированный. По его словам, за пределами Таллинна и Тарту ездят на машинах времен СССР. Читать далее...
В Ереване возобновились антиправительственные акции протеста
Сторонники лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна решили возобновить акции протеста против действующей власти. В среду, 25 апреля, они проводят митинг в центре Еревана. Читать далее...
Запад может обойти право вето России в ООН
Западные страны нашли решение, которое позволит обойти право вето России в ООН при рассмотрении вопроса о вероятном применении химического оружия в Сирии. Читать далее...