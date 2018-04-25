Галерея: мэры Таллинна и Тбилиси подписали соглашение о сотрудничестве двух столиц

Сегодня начался трехдневный визит мэра Таллинна Таави Ааса в Тбилиси по приглашению грузинского коллеги. Во время встречи с мэром грузинской столицы Кахой Каладзе было подписано соглашение о сотрудничестве двух городов. Мэры обсудили также направления развития сотрудничества, передает Раэпресс.
Среди них обмен опытом использования электронных средств управления, проблемы городского транспорта, охраны природы и памятников старины, сотрудничество в области культуры и пр. Оба города в пределах своих возможностей будут поддерживать налаживание прямых контактов между предпринимателями, университетами, объединениями гражданского общества и другими институтами.
Таллинн и Тбилиси уже сотрудничают в рамках международных организаций, например, участвуя в работе организации крупных городов Европы, Культурном форуме и Форуме экономического развития. Тбилиси является пилотным городом Международного партнерства открытого управления, к которому стремится присоединиться и Таллинн.
"Грузия - приоритетное для сотрудничества государство для Эстонии, приоритетно для нас и сотрудничество наших столиц. Мы можем с коллегами многим поделиться, но нам есть много чему и поучиться у них. Первым конкретным делом станет участие тбилисских специалистов в Таллинской конференции электронного управления уже в конце мая", - отметил Таави Аас.
Завтра, 26 апреля, пройдут встречи в Тбилисском агентстве по городскому развитию, в транспортном департаменте, бюро обслуживания и тревожном центре, а также, насколько позволит время, состоится осмотр города и его окрестностей.
Мэра Таллинна сопровождают посол Грузии в Эстонии Теа Аквледиани, вице-мэр Вадим Белобровцев и заведующая отделом внешних сношений и протокола службы общественных связей городской канцелярии Хейли Луйк.