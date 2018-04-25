Паэт о заседании комиссии Европарламента по негражданам: я не слышал, чтобы Эстонию когда-либо так хулили

«Столь интенсивной и злонамеренной хулы в адрес Эстонии и Латвии я в этом парламенте еще не слышал. По интенсивной инициативе некоторых депутатов, избранных от Эстонии и Латвии, обсуждалась тематика безгражданства в Эстонии и Латвии. Формально требовали предоставить право голоса лицам без гражданства на выборах в Европарламент, но в действительности тему расширили, т.е. говорили о том, как попираются в Эстонии и Латвии права неграждан, что получить гражданство очень трудно и вообще ситуация в Эстонии и Латвии очень плохая», - написал Паэт в соцсети.

Взял слово и сам Паэт, который пояснил, что тематика гражданства находится в компетенции стран, а не ЕС, что неоднократно подчеркивала и Еврокомиссия.

«В Эстонии 161 000 человек сдали экзамен и получили гражданство. Поскольку овладеть эстонским языком за 27 лет, прошедшие с восстановления независимости, должно быть всем под силу и элементарно, чтоб жители знали язык своей страны, где они постоянно живут. И проблема, скорее, в мотивации этих людей или, вернее, в ее отсутствии, а не в том, что гражданство невозможно получить. Таким образом, создание дополнительных возможностей еще больше уменьшило бы мотивацию и было бы несправедливо в отношении тех, кто ходатайствовал о гражданстве и получил его», - отметил Паэт.

Он сообщил, что в результате очень напряженной и неприятной дискуссии в комиссии по петициям с преимуществом в один голос возобладала позиция, что заниматься темой дальше не стоит и она будет закрыта.

«Результат голосования был едва-едва, поскольку в составе этой комиссии много коммунистов из различных стран ЕС и других пророссийских деятелей. Этот результат не отражает настроя всего Европарламента. На этот раз вышло так, но я до сих пор возмущен несправедливой хулой некоторых депутатов от Эстонии и Латвии в адрес Эстонии», - написал Паэт.

Комиссия Европарламента по петициям рассмотрела во вторник петицию о правах неграждан, которую в юнее 2016 года подали депутаты ЕП Яна Тоом от Эстонии, а также Андрей Мамыкин и Татьяна Жданок от Латвии.

Комитет обсудил петицию, которая придерживается точки зрения, согласно которой в Эстонии нарушаются права неграждан. Среди в петиции отмечалось, что у неграждан нет прав голосовать на выборах в Европарламент, и утверждалось, что они не имеют права на свободу передвижения.

От лица подавших петицию выступил писатель Каур Кендер, который среди прочего сделал следующее заявление: «То, что происходит с негражданами, - это катастрофа. У них нет политических прав… Эстонцы помнят, как в Советском Союзе им навязывали эстонский язык, а сейчас то же самое делают с русскими. И нам кажется, что у нас есть право это делать, мы же национальное государство».

Несмотря на то, что комитет проголосовал против петиции, Яна Тоом пообещала продолжить заниматься этой темой.

«Сразу после голосования мы подали новую петицию. В ней мы подчеркиваем, что люди, которым Эстония не дала и не даст гражданства, не имеют прав, равных правам граждан ЕС, и приводим юридические аргументы в пользу того, что проблема неграждан должна быть решена на уровне ЕС», - сказала Тоом.

Комментарий Яны Тоом, опубликованный на ее странице в Facebook:

«Короткий комментарий: Паэт врет.