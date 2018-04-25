Стоит знать: каким автомобилям не подходит биотопливо?

По данным Департамента шоссейных дорог, заправлять без ограничений топливом Е10 или топливом, содержащим до 10% неэтилированного этанола, можно те транспортные средства, которые смоделированы для этой разновидности бензина. Бензин Е10 подходит всем новым автомобилям.

Подходит ли другим автомобилям это топливо, можно проверить с помощью таблицы, составленной Союзом предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Эстонии (AMTEL), которая доступна здесь.

Водителям стоит помнить, что если автомобиль не предусмотрен для бензина E10, то его нужно заправляться обычным бензином E5, который в дальнейшем также будет доступен на автозаправках. При этом на бензоколонке E10 должна стоят соответствующая маркировка.

Также стоит помнить, что транспортные средства, не предусмотренные для бензина E10, можно необратимо повредить, даже один раз использовав E10, и если производитель автомобиля установил ограничение октанового числа или содержания этанола в горючем, следует соблюдать при заправке горючим оба параметра.