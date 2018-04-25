Массовые поджоги: полиция просит помощи в установлении личности виновных

Ведущий следователь Тартуского отделения полиции Мати Вальтна сказал, что на данный момент выясняется, кому и в каком размере был доставлен ущерб пожарами и были ли еще похожие происшествия в то же время.

«После сбора информации будет принято решение, есть ли основание для начала производства о проступке и уголовного производства», - сказал Вальтна, добавив, что если ущерб составит более 4000 евро, будет начато уголовное производство.