Массовые поджоги: полиция просит помощи в установлении личности виновных

Вчера, 24 апреля, в Спасательный департамент поступило сообщение о том, что в Тарту горят шесть мусорных ящиков и два мусорных контейнера. Полиция просит помощи людей, которые что-то об этом знают, передает Tartu Postimees.
Ведущий следователь Тартуского отделения полиции Мати Вальтна сказал, что на данный момент выясняется, кому и в каком размере был доставлен ущерб пожарами и были ли еще похожие происшествия в то же время.
«После сбора информации будет принято решение, есть ли основание для начала производства о проступке и уголовного производства», - сказал Вальтна, добавив, что если ущерб составит более 4000 евро, будет начато уголовное производство.
Тех, кто владеет какой-либо информацией о произошедших пожарах, просят об этом сообщить полиции по телефону 730 8688 или электронной почте mati.valtna@politsei.ee.