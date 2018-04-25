Лайдвеэ: система управления движением на Eesti Raudtee сильно устарела

Лайдвеэ считает, что проект Rail Baltica будет реализован и превзойдет все ожидания. "Я уверен в этом потому, что у нас уже есть совместный с Латвийскими и Литовскими железными дорогами проект под названием "Янтарный поезд", что показывает, что в регионе есть грузы и есть спрос", - сказал он.