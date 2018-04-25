Лайдвеэ: система управления движением на Eesti Raudtee сильно устарела
25 апреля 2018 г., 15:56
Эстонская железная дорога (Eesti Raiudtee) будет инвестировать в этом году в модернизацию управления движением 34 млн евро, поскольку в течение многих лет замена системы управления откладывалась и сейчас очень сильно отстает от соседних стран, передает Rus.Err.
"Мы явно отстаем, например, от латвийских или российских железных дорог. Это печально," - сказал руководитель Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ в эфире ERR "Otse uudistemajast".
Лайдвеэ считает, что проект Rail Baltica будет реализован и превзойдет все ожидания. "Я уверен в этом потому, что у нас уже есть совместный с Латвийскими и Литовскими железными дорогами проект под названием "Янтарный поезд", что показывает, что в регионе есть грузы и есть спрос", - сказал он.