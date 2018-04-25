Социал-демократы о наличии «стеклянного потолка»

Нужно отдать должное, в качестве докладчиков соцдемы пригласили специалистов разных учреждений, которые обладают самыми достоверными данными. Например, руководитель отдела услуг, предоставляемых соискателям работы и работодателям, Кассы страхования от безработицы Катрин Лийваметс представила обзор под названием: «Профиль иноязычных безработных: участие в услугах рынка труда и поступление на работу».

Итак, по данным Кассы страхования от безработицы, все ищущие работу люди по языку общения разделены таким образом: для 56 процентов безработных языком общения является эстонский, а 44 процентов безработных говорят на иных языках. Эти цифры неудивительны хотя бы потому, что иноязычные жители страны составляют только треть от всего населения Эстонии, то есть эстонцев просто больше.

Если делить безработных по возрасту, то получается следующая картина: в возрастной группе от 15 до 24 лет работу не могут найти 13 процентов людей говорящих по-эстонски, и девять процентов иноязычных. В группе от 25 до 54 лет ситуация иная: 68 процентов безработных говорят по-эстонски, а 69 процентов указывают иной язык общения. Больший разрыв показывают безработные в возрасте от 55 лет и старше: 22 процента безработных говорят на иных языках, а 19 процентов - на эстонском.

Состоящие на учете Кассы страхования от безработицы иноязычные безработные больше всего стараются попасть на языковые курсы, а эстоноязычные безработные заинтересованы в курсах, обучающих ведению бизнеса и управлению, а также транспортным услугам.

Если же оценивать разноязыких безработных по их первым местам работы, то видно, что больше всего рабочие места ищут те иноязычные безработные Эстонии, которые были заняты в промышленности, строительстве, перевозках и складском деле, питании и гостиничном деле, как-то связаны с недвижимостью и управлению ею. Есть и представители сфер деятельности, работа в которых подразумевает наличие высшего образования, но там лидируют эстоноязычные безработные, а доля иноязычных не так велика, как, например, в промышленности или строительстве.

Понятно, что основной проблемой в стране остается уровень владения эстонским языком иноязычными жителями. Это подтверждают данные, представленные в докладе советника Министерства культуры Артема Теплюка: «Насколько высок стеклянный потолок в Эстонии? Обзор интеграционного мониторинга».

Например, он привел данные по трудозанятости эстонцев, русских и представителей иных национальностей в разных областях деятельности. Именно русские больше всего представлены среди разнорабочих (14 процентов), за ними следуют представители иных национальностей, когда неясно, каким является их основной язык (13 процентов). А среди эстонцев разнорабочих всего семь процентов.