среда, 25 апреля 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Гражданин Эстонии предстанет перед судом за контрабанду полтонны кокаина

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кокаин. Иллюстративный снимок

ФОТО: Scanpix

В Германии в Ольденбурге в четверг перед судом предстанет обвиняемая в контрабанде в Европу полтонны кокаина и других наркотических веществ группировка, среди шести членов которой есть и гражданин Эстонии.

Согласно обвинению, начавшая свою деятельность в 2015 году группировка ввезла 400 кг кокаина из Эквадора в Голландию, пишет Postimees со ссылкой на Nordwest Zeitung.

Готовилась еще более крупная партия и в Европу хотели ввезти 950 кг кокаина, но контрабандистам не удалось этого сделать.

Также группировка занималась контрабандой и легких наркотиков. Согласно обвинению, группировка привезла из Испании и Голландии в Германию от двух килограммов марихуанны до 200 кг гашиша.

Помимо контрабанды группировка занималась и разбоем, и вымогательством.

Среди прочих средств транспортировки группировка использовала и почту. Для этих целей члены группировки снимали квартиру, на адреса которых приходили наркотики. Это стало судьбоносным для подозреваемых, поскольку пустующая квартира и иногда появляющиеся там мужчины вызвали подозрение у соседей, которые и вызвали полицию.

Все шесть подозреваемых находятся под арестом.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ