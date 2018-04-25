Гражданин Эстонии предстанет перед судом за контрабанду полтонны кокаина

Согласно обвинению, начавшая свою деятельность в 2015 году группировка ввезла 400 кг кокаина из Эквадора в Голландию, пишет Postimees со ссылкой на Nordwest Zeitung.

Готовилась еще более крупная партия и в Европу хотели ввезти 950 кг кокаина, но контрабандистам не удалось этого сделать.

Также группировка занималась контрабандой и легких наркотиков. Согласно обвинению, группировка привезла из Испании и Голландии в Германию от двух килограммов марихуанны до 200 кг гашиша.

Помимо контрабанды группировка занималась и разбоем, и вымогательством.

Среди прочих средств транспортировки группировка использовала и почту. Для этих целей члены группировки снимали квартиру, на адреса которых приходили наркотики. Это стало судьбоносным для подозреваемых, поскольку пустующая квартира и иногда появляющиеся там мужчины вызвали подозрение у соседей, которые и вызвали полицию.