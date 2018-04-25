Заключенный Таллиннской тюрьмы, пытавшийся покончить жизнь самоубийством, скончался в больнице

Отбывающий наказание за преступления против собственности заключенный совершил попытку самоубийства 9 апреля. Сотрудники тюрьмы помешали ему и оказали первую помощь до прибытия скорой помощи. Заключенный в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где он умер 18 апреля, сообщает Министерство юстиции.

В начале апреля в тюрьме произошло два самоубийства, которые, по данным министерства, не связаны между собой. В ночь на 2 апреля в Тартуской тюрьме виновный в преступлении против личности 22-летний заключенный покончил жизнь самоубийством. В тот же день вечером в Таллиннской тюрьме повесился отбывающий срок за вымогательство 29-летний заключенный. Оба заключенных были в камере одни.