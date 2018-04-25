Куда, куда вы удалились?

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Александр Бухаров

ФОТО: ANDREW YATES / REUTERS

Допинг-офицеры искали в «Ростове» футболистов, которые уже не играют за клуб.

25 апреля на базу «Ростова» прибыли допинг-офицеры, представляющие шведскую компанию International Doping Tests & Management. Забор проб офицерами должен был производиться по заказу РУСАДА.

Как стало известно «Чемпионату», представители IDTM искали двух футболистов – Александра Бухарова и Павла Могилевца, однако на месте выяснили, что эти два футболиста уже не представляют «Ростов».

Напомним, что в феврале Бухаров расторг контракт с ростовским клубом и в данный момент не имеет контракта ни с одной из команд. Могилевец в феврале также покинул «Ростов» и заключил соглашение с «Рубином».

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