Куда, куда вы удалились?
25 апреля 2018 г., 16:38
Допинг-офицеры искали в «Ростове» футболистов, которые уже не играют за клуб.
25 апреля на базу «Ростова» прибыли допинг-офицеры, представляющие шведскую компанию International Doping Tests & Management. Забор проб офицерами должен был производиться по заказу РУСАДА.
Как стало известно «Чемпионату», представители IDTM искали двух футболистов – Александра Бухарова и Павла Могилевца, однако на месте выяснили, что эти два футболиста уже не представляют «Ростов».
Напомним, что в феврале Бухаров расторг контракт с ростовским клубом и в данный момент не имеет контракта ни с одной из команд. Могилевец в феврале также покинул «Ростов» и заключил соглашение с «Рубином».