Что происходит? Дом в Таллинне как магнитом притягивает подозрительных личностей (видео)

Камера видеонаблюдения в Пыхья-Таллинне на улице Роху запечатлела подозрительную активность около одного из домов и сегодня утром. Сегодня ночью там был задержан мужчина, который пытался с соучастником проникнуть в дом.
Один из жителей улицы Роху сказал Postimees, что из того же дома украли с лестничной площадки декоративные картины и цветы.
Камера видеонаблюдения запечатлела сегодня утром в 8 часов, как мимо дома прогуливается молодая женщина, неожиданно поварачивает назад и сворачивает за угол. Примерно через 40 секунд она вновь оказывается в поле зрения камеры и быстро переходит через дорогу.
По словам жителя улицы Роху, в это время камера сделала обновление, поэтому на видео указано неверное время.
«Ту же личность мы видели в нашем закрытом дворе, но она быстро исчезла», - добавляет он.
Около 9 часов камера запечатлела, как та же женщина проходит по улице мимо дома и уже что-то несет под мышкой.