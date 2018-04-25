Что происходит? Дом в Таллинне как магнитом притягивает подозрительных личностей (видео)

Один из жителей улицы Роху сказал Postimees, что из того же дома украли с лестничной площадки декоративные картины и цветы.

Камера видеонаблюдения запечатлела сегодня утром в 8 часов, как мимо дома прогуливается молодая женщина, неожиданно поварачивает назад и сворачивает за угол. Примерно через 40 секунд она вновь оказывается в поле зрения камеры и быстро переходит через дорогу.

По словам жителя улицы Роху, в это время камера сделала обновление, поэтому на видео указано неверное время.

«Ту же личность мы видели в нашем закрытом дворе, но она быстро исчезла», - добавляет он.