среда, 25 апреля 2018 г.
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  • Что происходит? Дом в Таллинне как магнитом притягивает подозрительных личностей (видео)

Что происходит? Дом в Таллинне как магнитом притягивает подозрительных личностей (видео)

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ФОТО: Ekraanitõmmis videost

Камера видеонаблюдения в Пыхья-Таллинне на улице Роху запечатлела подозрительную активность около одного из домов и сегодня утром. Сегодня ночью там был задержан мужчина, который пытался с соучастником проникнуть в дом.

Один из жителей улицы Роху сказал Postimees, что из того же дома украли с лестничной площадки декоративные картины и цветы.

Камера видеонаблюдения запечатлела сегодня утром в 8 часов, как мимо дома прогуливается молодая женщина, неожиданно поварачивает назад и сворачивает за угол. Примерно через 40 секунд она вновь оказывается в поле зрения камеры и быстро переходит через дорогу.

По словам жителя улицы Роху, в это время камера сделала обновление, поэтому на видео указано неверное время.

«Ту же личность мы видели в нашем закрытом дворе, но она быстро исчезла», - добавляет он.

Около 9 часов камера запечатлела, как та же женщина проходит по улице мимо дома и уже что-то несет под мышкой.

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