среда, 25 апреля 2018 г.
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Таллинн разделит гимназию Нымме на два учебных заведения

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Ныммеская основная школа

ФОТО: Peeter Langovits/Postimees

Таллинская горуправа решила представить городскому собранию предложение о преобразовании Ныммеской гимназии не позднее 1 сентября 2023 года  в два учебных заведения - основную школу и Ныммескую гимназию, где не будет ступени основного образования, передает Раэпресс.

Это продиктовано ростом численности детей в Нымме и необходимостью создания дополнительных мест и в  основной школе, и на гимназической ступени, пояснил заведующий Таллинским департаментом образования Андрес Паюла.  Согласно социологическому исследованию, к 2021 году в Нымме нужно будет на 3% больше мест в основной школе и почти на 11% - в гимназии.  После разделения на два учебных заведения в Ныммеской гимназии будет 360-450 мест, а в создаваемой основной школе - 864 ученических  места, т.е. добавка составит до 450 мест.  Улучшатся и условия обучения.

Сейчас Ныммеская гимназия располагается в двух зданиях на улице Раудтеэ - 55 (1-6 классы, 423 ученика) и 73 (7-12 классы, 433 ученика)

Паюла отметил, что сейчас многие ныммеские школы работают в две смены. Поэтому и нужно создание дополнительных основных школ.

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