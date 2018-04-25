Таллинн разделит гимназию Нымме на два учебных заведения

Это продиктовано ростом численности детей в Нымме и необходимостью создания дополнительных мест и в основной школе, и на гимназической ступени, пояснил заведующий Таллинским департаментом образования Андрес Паюла. Согласно социологическому исследованию, к 2021 году в Нымме нужно будет на 3% больше мест в основной школе и почти на 11% - в гимназии. После разделения на два учебных заведения в Ныммеской гимназии будет 360-450 мест, а в создаваемой основной школе - 864 ученических места, т.е. добавка составит до 450 мест. Улучшатся и условия обучения.