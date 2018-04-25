Таллинн разделит гимназию Нымме на два учебных заведения

Таллинская горуправа решила представить городскому собранию предложение о преобразовании Ныммеской гимназии не позднее 1 сентября 2023 года в два учебных заведения - основную школу и Ныммескую гимназию, где не будет ступени основного образования, передает Раэпресс.
Это продиктовано ростом численности детей в Нымме и необходимостью создания дополнительных мест и в основной школе, и на гимназической ступени, пояснил заведующий Таллинским департаментом образования Андрес Паюла. Согласно социологическому исследованию, к 2021 году в Нымме нужно будет на 3% больше мест в основной школе и почти на 11% - в гимназии. После разделения на два учебных заведения в Ныммеской гимназии будет 360-450 мест, а в создаваемой основной школе - 864 ученических места, т.е. добавка составит до 450 мест. Улучшатся и условия обучения.
Сейчас Ныммеская гимназия располагается в двух зданиях на улице Раудтеэ - 55 (1-6 классы, 423 ученика) и 73 (7-12 классы, 433 ученика)
Паюла отметил, что сейчас многие ныммеские школы работают в две смены. Поэтому и нужно создание дополнительных основных школ.