Юри Ратас о деятельности Яны Тоом: никто из центристов не должен выступать с враждебными для Эстонии инициативами

«Ни один из членов Центристской партии с враждебными по отношению к Эстонии инициативами выступать не должен», - сказал Ратас в среду, отвечая на просьбу агентства BNS прокомментировать деятельность члена правления Центристской партии, евродепутата Яны Тоом в Европейском парламенте.

Яна Тоом и двое избранных от Латвии пророссийски настроенных депутатов во вторник в комитете Европарламента по петициям организовали дискуссию, в ходе которой подвергли критике свои страны, сосредоточившись на теме людей без гражданства. Поводом для дискуссии стала петиция, под которой в Эстонии и Латвии собрали почти 20 000 подписей в поддержку предоставления негражданам права голоса на выборах в Европейский парламент.

«Я несомненно поддерживаю шаги, направленные на укрепление единства в эстонском обществе. И я считаю, что это очень-очень важно. По-моему, очень большой проблемой является то, что в Эстонии насчитывается почти 80 000 человек, не имеющих гражданства, так называемых неграждан. И важно и нужно заниматься этой темой — как сделать все для того, чтобы эти люди выбрали себе гражданство. И конечно наше желание, чтобы они выбрали бы в пользу эстонского гражданства», - сообщил в среду BNS Юри Ратас, который на пути домой из США совершил промежуточную остановку в Варшаве.

«Предоставление права участвовать в выборах Европейского парламента эту проблему не решит», - подчеркнул Ратас.