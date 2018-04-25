Гражданин Эстонии расплатился в Германии фальшивыми купюрами
25 апреля 2018 г., 17:38
Гражданин Эстонии пытался во вторник утром в Германии купить билеты на паром с помощью фальшивых денег, на место вызванная полиция обнаружила у эстонца еще поддельные купюры.
Путешествующий на машине 50-летний эстонец хотел купить в порту Путтгардена для себя и 14-летнего сына билеты на паром до датского Родби, пишет Postimees со ссылкой на LN Online.
Также он хотел там же приобрести билеты на паромную линию между Данией и Швецией. В кассе он заплатил 50-евровой купюрой, которая сразу показалось кассиру фальшивой.
Кассир вызвала полицию, которые обыскали мужчину и его машину. Стражи правопорядка обнаружили поддельные 50-евровые купюры на сумму 1150 евро.
Полицейские доставили мужчину в отделение полиции для следственных мероприятий.