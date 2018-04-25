Гражданин Эстонии расплатился в Германии фальшивыми купюрами

Путешествующий на машине 50-летний эстонец хотел купить в порту Путтгардена для себя и 14-летнего сына билеты на паром до датского Родби, пишет Postimees со ссылкой на LN Online.

Также он хотел там же приобрести билеты на паромную линию между Данией и Швецией. В кассе он заплатил 50-евровой купюрой, которая сразу показалось кассиру фальшивой.

Кассир вызвала полицию, которые обыскали мужчину и его машину. Стражи правопорядка обнаружили поддельные 50-евровые купюры на сумму 1150 евро.