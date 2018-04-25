среда, 25 апреля 2018 г.
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Гражданин Эстонии расплатился в Германии фальшивыми купюрами

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ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Гражданин Эстонии пытался во вторник утром в Германии купить билеты на паром с помощью фальшивых денег, на место вызванная полиция обнаружила у эстонца еще поддельные купюры.

Путешествующий на машине 50-летний эстонец хотел купить в порту Путтгардена для себя и 14-летнего сына билеты на паром до датского Родби, пишет Postimees со ссылкой на LN Online.

Также он хотел там же приобрести билеты на паромную линию между Данией и Швецией. В кассе он заплатил 50-евровой купюрой, которая сразу показалось кассиру фальшивой.

Кассир вызвала полицию, которые обыскали мужчину и его машину. Стражи правопорядка обнаружили поддельные 50-евровые купюры на сумму 1150 евро.

Полицейские доставили мужчину в отделение полиции для следственных мероприятий.

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