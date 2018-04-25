среда, 25 апреля 2018 г.
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В Китае нашли крупнейшую в истории страны партию кокаина

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Кокаин. Иллюстративное фото.

ФОТО: STRINGER/COLOMBIA/REUTERS

На юге Китая в городе Шэньчжэнь полиция заключила под стражу 10 человек и изъяла 1,3 тонны кокаина — рекордную партию за всю историю страны, передает Lenta.ru со ссылкой на «Синьхуа».

Как пишет агентство, стоимость наркотика оценивается в более чем миллиард юаней (около 160 миллионов долларов).

На след преступников китайские полицейские вышли в июле 2017 года. В августе были арестованы пятеро подозреваемых и изъято 40 килограммов кокаина. В ходе допросов задержанных полиция вышла еще на трех злоумышленников. Тогда было конфисковано 1,3 килограмма наркотика.

В настоящее время проводится расследование. Известно, что кокаин прибыл в Китай из Южной Америки, но страна происхождения наркотика не уточняется.

В январе этого года американские следователи раскрыли сеть поставок крупных партий сильнодействующих опиоидов из Китая. Поставщики отправляли товар по почте дилерам в США, которые уже на месте распродавали наркотики в розницу, в том числе через интернет.

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