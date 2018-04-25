Обнародованы страшные цифры: сколько человек умерло от гриппа в этом сезоне

Число заболевших вирусными инфекциями верхних дыхательных путей, а также гриппом и гриппоподобными заболеваниями стало уменьшаться. По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе к врачам обратилось 3 717 человек, из них — 47% дети.

Заболеваемость гриппом, по оценкам, становится менее интенсивной, однако об исчезновении гриппа говорить еще рано, поскольку число госпитализированных остается относительно высоким.

В начале сезона с гриппом было госпитализировано 1 766 человек, 102 из них — в течение последней недели. Более 75% нуждавшихся в госпитализации пациентов были взрослыми или пожилыми людьми.

С начала сезона 208 человек нуждались в интенсивном лечении от гриппа. Все, кто нуждался в интенсивном лечении, относились к группе риска из-за возраста или сопутствующих болезней. Лишь один из них был, насколько известно, здоров; информации о сопутствующих болезнях не было у 13 человек, девять из них умерли. У оставшихся 194 человек сопутствующие болезни были.