Danske Bank уходит из стран Балтии

Однако действующий в Вильнюсе центр услуг Danske Bank, по данным BNS, будет продолжать работу.

Получить комментарий датского Danske Bank агентству BNS пока не удалось. Между тем, пресс-атташе филиала банка в Литве Вайда Бичкуте сказала, что не может комментировать эту информацию. "В четверг Danske Bank обнародует финансовые результаты за первый квартал. До этого я, наверное, ничего не сообщу", - сказала она.

Как сообщалось ранее, Danske Bank в начале июня 2016 года завершил передачу своих клиентов розничного банкинга в Литве банку Swedbank. Danske Bank в Литве и Латвии теперь предоставляет только услуги корпоративного и частного банкинга.

Сообщалось также, что регуляторы Эстонии и Дании расследуют сообщения об отмывании средств в эстонском филиале Danske Bank. Как писали СМИ, руководство банка могло узнать о возможных нарушениях еще в 2013 году, тогда как внутреннее расследование началось только в прошлом году. В числе лиц, которые могли отмывать средства, назывались и граждане России.