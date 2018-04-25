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Danske Bank уходит из стран Балтии

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Логотип Danske Bank. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

Danske Bank в пятницу намерен объявить о планах ухода из Литвы и, возможно, из всех стран Балтии, сообщает BNS со ссылкой на источники.

Однако действующий в Вильнюсе центр услуг Danske Bank, по данным BNS, будет продолжать работу.

Получить комментарий датского Danske Bank агентству BNS пока не удалось. Между тем, пресс-атташе филиала банка в Литве Вайда Бичкуте сказала, что не может комментировать эту информацию. "В четверг Danske Bank обнародует финансовые результаты за первый квартал. До этого я, наверное, ничего не сообщу", - сказала она.

Как сообщалось ранее, Danske Bank в начале июня 2016 года завершил передачу своих клиентов розничного банкинга в Литве банку Swedbank. Danske Bank в Литве и Латвии теперь предоставляет только услуги корпоративного и частного банкинга.

Сообщалось также, что регуляторы Эстонии и Дании расследуют сообщения об отмывании средств в эстонском филиале Danske Bank. Как писали СМИ, руководство банка могло узнать о возможных нарушениях еще в 2013 году, тогда как внутреннее расследование началось только в прошлом году. В числе лиц, которые могли отмывать средства, назывались и граждане России.

В начале апреля сообщалось, что член совета директоров крупнейшего банка Дании Danske Bank AS Ларс Морк уходит в отставку на фоне расследования возможных случаев отмывания средств в эстонском филиале банка. По информации Danske Bank, Л.Морк будет освобожден от исполнения своих обязанностей в кратчайшие сроки, а его рабочий контракт будет формально расторгнут позднее. Его обязанности временно перейдут к CEO банка Томасу Боргену.

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