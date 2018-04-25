Важное напоминание: нельзя делать инъекции красоты на ярмарке в выставочном боксе
25 апреля 2018 г., 19:23
Департамент здоровья напоминает, что инъекции красоты и мезотерапия – это медицинские услуги, при покупке которых надо убедиться в компетентности предлагающего их человека и организации. От услуги следует отказаться и в случае, если ее незаконно предлагают на ярмарке, передает Rus.Err.
По словам представительницы Департамента здоровья Пилле Саар, при покупке таких услуг следует учитывать образование, опыт и квалификацию человека, проводящего процедуры. Деятельность некомпетентного поставщика услуги может нанести вред здоровью клиента, из-за чего может исказиться лицо или губы.
Проверить наличие разрешения на деятельность можно на сайте Департамента здоровья mveeb.sm.ee/Tegevusload/.