среда, 25 апреля 2018 г.
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  • Важное напоминание: нельзя делать инъекции красоты на ярмарке в выставочном боксе

Важное напоминание: нельзя делать инъекции красоты на ярмарке в выставочном боксе

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Инъекции ботокса. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Департамент здоровья напоминает, что инъекции красоты и мезотерапия – это медицинские услуги, при покупке которых надо убедиться в компетентности предлагающего их человека и организации. От услуги следует отказаться и в случае, если ее незаконно предлагают на ярмарке, передает Rus.Err.

По словам представительницы Департамента здоровья Пилле Саар, при покупке таких услуг следует учитывать образование, опыт и квалификацию человека, проводящего процедуры. Деятельность некомпетентного поставщика услуги может нанести вред здоровью клиента, из-за чего может исказиться лицо или губы.

Проверить наличие разрешения на деятельность можно на сайте Департамента здоровья mveeb.sm.ee/Tegevusload/.

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