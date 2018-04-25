Важное напоминание: нельзя делать инъекции красоты на ярмарке в выставочном боксе

Департамент здоровья напоминает, что инъекции красоты и мезотерапия – это медицинские услуги, при покупке которых надо убедиться в компетентности предлагающего их человека и организации. От услуги следует отказаться и в случае, если ее незаконно предлагают на ярмарке, передает Rus.Err.