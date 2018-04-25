В России предложили пускать в соцсети на три часа в день

Согласно документу "О защите граждан от негативного воздействия сетевых сообществ в интернете", социальная сеть, не подчинившаяся правилу входа в нее пользователей через сайт государственных и муниципальных услуг, будет запрещена на территории России, а операторы связи будут обязаны заблокировать ее в течение суток после принятия такого решения, пишет сайт Daily Storm.

Кроме того, соцсетями не смогут пользоваться несовершеннолетние. Уточняется, что речь идет исключительно о пользовании соцсетями в "образовательных, медицинских и иных организациях, в которых обучаются, воспитываются и (или) содержатся лица, не достигшие возраста 18 лет".

Операторам, со своей стороны, придется придумать, как контролировать пункт о пребывании в соцсетях не более трех часов в день. Автор законопроекта собирается заставить их разрабатывать и принимать организационные, технические и иные необходимые меры для соблюдения этого ограничения.

Предложенные Анохиным меры, по его мнению, помогут защитить граждан от падения нравов и нервных срывов. Ограничения будут распространяться не только на россиян, но и на иностранцев. Что касается финансового обоснования инициативы, депутат полагает, что для принятия закона не потребуется вообще никаких денег. Однако он упускает из виду, сколько средств должны будут потратить операторы связи, к тому же технически некоторые предложенные им ограничения вряд ли возможно воплотить в жизнь.

"Это технически неисполнимо. Мне кажется, что люди, которые выходят с такими инициативами, представляют себе интернет как игру Angry Birds, где по свинкам стреляют. Или в телефоне не микрочипы голос передают, а маленькие гномики там что-то колдуют. Мне кажется, многие депутаты в такой парадигме и находятся", - прокомментировал законопроект глава агентства "Социальные сети" Денис Терехов.

Самым шумным событием, связанным с интернетом и законами, за последнее время стала блокировка 16 апреля Роскомнадзором по требованию ФСБ и решению Таганского суда мессенджера Telegram в связи с тем, что его владелец Павел Дуров отказался предоставлять спецслужбе ключи шифрования. После этого сообщалось, что многие интернет-сайты на время переставали работать или функционировали со сбоями, включая сайт самого Роскомнадзора.