Глава "Нафтогаза": "Северный поток-2" — политический проект

"Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира", - подчеркнул он.

Накануне зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что контракт с Украиной после 2019 года не будет продлен "ни при каких обстоятельствах". Однако это, по его словам, не означает прекращение транзита газа через территорию страны, и компания ждет от украинской стороны предложений.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза". Он обязал российскую компанию выплатить около 2,6 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. "Газпром" обжаловал решение суда и объявил о немедленном расторжении договоров о поставке газа украинским потребителям и транзите газа в Европу.