Каждый день мы соприкасаемся с миллионами разных антител – с вирусами, бактериями, токсинами и другими чужеродными белками. Кожа и слизистая оболочка образуют механический и химический барьер при соприкосновении организма с чем-то чужеродным, однако этот предохранительный щит не совершенен. При этом, далеко не все микробы для нас опасны, некоторые из них несут важные функции в человеческом организме.

Человеческая иммунная система - это сложная покрывающая все тело сеть, задача которой защищать организм от болезней. Иммунная система определяет попавшее в организм инородное вещество и оценивает, насколько оно опасно. Вслед за этим активируется клетки иммунной системы, синтезируются различные регуляторные молекулы и вырабатываются специфические защитные тела или антитела, задача которых бороться с возбудителями болезни.

Чтобы иммунная система научилась защищать организм и могла бороться с возбудителями болезней, человеку необязательно переболеть тяжелой болезнью, как раз для этого предназначено вакцинация. Вакцины содержат безопасные версии возбудителей болезней, которые помогают иммунной системе получить опыт и стать умнее. Посредством вакцинации клетки иммунной системы знакомят с возбудителями болезней и иммунная система запоминает их (иммунологическая память). Когда организм после вакцинации встречает те же возбудители, то уже знает, как лучше себя защитить.