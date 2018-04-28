О вакцинации распространены самые разные мифы, по этой причине иногда считают, что вакцины ослабляют организм. Эту точку зрения опровергают аллерголог-иммунолог Криста Реэс и старший научный сотрудник Тартуского университета в области иммунологии Каи Кисанд, передает Tervis.
Каждый день мы соприкасаемся с миллионами разных антител – с вирусами, бактериями, токсинами и другими чужеродными белками. Кожа и слизистая оболочка образуют механический и химический барьер при соприкосновении организма с чем-то чужеродным, однако этот предохранительный щит не совершенен. При этом, далеко не все микробы для нас опасны, некоторые из них несут важные функции в человеческом организме.
Человеческая иммунная система - это сложная покрывающая все тело сеть, задача которой защищать организм от болезней. Иммунная система определяет попавшее в организм инородное вещество и оценивает, насколько оно опасно. Вслед за этим активируется клетки иммунной системы, синтезируются различные регуляторные молекулы и вырабатываются специфические защитные тела или антитела, задача которых бороться с возбудителями болезни.
Чтобы иммунная система научилась защищать организм и могла бороться с возбудителями болезней, человеку необязательно переболеть тяжелой болезнью, как раз для этого предназначено вакцинация. Вакцины содержат безопасные версии возбудителей болезней, которые помогают иммунной системе получить опыт и стать умнее. Посредством вакцинации клетки иммунной системы знакомят с возбудителями болезней и иммунная система запоминает их (иммунологическая память). Когда организм после вакцинации встречает те же возбудители, то уже знает, как лучше себя защитить.
Также не стоит бояться, что вакцинация ослабит или нагрузит иммунную систему. Каждый день мы соприкасаемся с тысячами микробов и вирусов и даже не замечаем этого. Вакцины, которые используются сегодня, безопасны даже для самых маленьких. Они также не делают детей более восприимчивыми к другим инфекциям.