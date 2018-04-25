Эксперты рассказали о главной причине кибератак

При этом в Департаменте госинфосистем считают, что 2017 год прошел относительно спокойно, а в сравнении со многими другими странами ущерб Эстонии был минимальным.

"Безусловно, атаки ведутся на разные страны, для кого это, по сути дела, является возможностью усилить свое влияние там. Однако чаще нападения совершается с преступными целями заработать или провернуть какое-то мошенничество, но главной причиной является именно желание денег", - пояснил аналитик Департамента государственных инфосистем Ханнес Краузе.