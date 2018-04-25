среда, 25 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Эксперты рассказали о главной причине кибератак

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кибератака. Иллюстративное фото.

ФОТО: ROB ENGELAAR/AFP

За прошлый год в эстонском киберпространстве было зафиксировано рекордное число сбоев и атак - свыше десяти тысяч, передает Rus.Err.

При этом в Департаменте госинфосистем считают, что 2017 год прошел относительно спокойно, а в сравнении со многими другими странами ущерб Эстонии был минимальным.

"Происшествием, оказавшим наибольшее воздействие, конечно, было спасение ID-карт", - сказал гендиректор Департамента государственных инфосистем Таймар Петеркоп.

"Безусловно, атаки ведутся на разные страны, для кого это, по сути дела, является возможностью усилить свое влияние там. Однако чаще нападения совершается с преступными целями заработать или провернуть какое-то мошенничество, но главной причиной является именно желание денег", - пояснил аналитик Департамента государственных инфосистем Ханнес Краузе.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ