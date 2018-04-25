Эксперты рассказали о главной причине кибератак

За прошлый год в эстонском киберпространстве было зафиксировано рекордное число сбоев и атак - свыше десяти тысяч, передает Rus.Err.
При этом в Департаменте госинфосистем считают, что 2017 год прошел относительно спокойно, а в сравнении со многими другими странами ущерб Эстонии был минимальным.
"Происшествием, оказавшим наибольшее воздействие, конечно, было спасение ID-карт", - сказал гендиректор Департамента государственных инфосистем Таймар Петеркоп.
"Безусловно, атаки ведутся на разные страны, для кого это, по сути дела, является возможностью усилить свое влияние там. Однако чаще нападения совершается с преступными целями заработать или провернуть какое-то мошенничество, но главной причиной является именно желание денег", - пояснил аналитик Департамента государственных инфосистем Ханнес Краузе.