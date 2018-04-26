Вне дома: в Таллинне скоро откроется новый трехэтажный ресторан

Вот и "Ваш дом" был заинтригован, узнав из социальных сетей, что Слава Прощалыкин, бывший совладелец и шеф популярного ресторана Luu, вот-вот откроет заведение нового формата.

Мы позвонили Славе и попросили рассказать о концепции и показать ресторан сейчас, за несколько дней до открытия. Поэтому без преувеличения можно сказать, что вы - его первые посетители. Здание бывшего ресторана Kadriorg на улице Вейценберга преобразилось и снаружи, и внутри. Фасад стал выглядеть не так сурово, как раньше благодаря деревянной отделке. Стены второго этажа приобрели, наоборот, темный - графитово-серый - цвет. "Эту гамму мы выбрали специально: скоро интерьер станет очень жизнерадостным, его украсят яркие картины местного художника Владимира Бачу", - рассказал Слава.

Уже готов детский уголок на третьем этаже, и расставлены диваны: на втором этаже - солидные, кожаные, в английском стиле, на третьем - более легкие, изящные. Но на днях появится и другая мебель.

Это то, что касается интерьера. Меню еще в разработке, но концепция выработана, и, как выяснилась, давно. "Я шел к этому пятнадцать лет, - рассказывает Слава, - и теперь могу с уверенностью сказать, что такого ресторана в Таллинне еще не было. Из самых лучших, самых свежих продуктов самые лучшие повара будут готовить самые лучшие стейки и другие блюда. Мясо мы заказываем на австралийских фермах, не пользуясь услугами посредников. Жарить стейки будет хорошо известный таллиннским любителям мяса аргентинец Симон Дериви".

"А рыбу и морепродукты будем покупать на рыбном рынке в Амстердаме каждую пятницу. Наш поставщик Юрген приедет в Таллинн и научит поваров ресторана своим премудростям. По пятницам и субботам бар будет работать до пяти утра, но - никакой дискотеки! Просто будет звучать хорошая музыка, а бармены, которых подготовит знаменитый Андрей Казаков, будут колдовать над коктейлями..." - делится планами Прощалыкин.